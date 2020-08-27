瑞銀財管：亞股估值仍吸引　看好科技、非必需消費品及電信服務行業

▲ 瑞銀認為，亞股估值仍然吸引，市帳率約1.52倍，低於長期均價的1.6倍。

中期業績期已接近尾聲，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，約五成亞洲（日本除外）股票已公布第二季業績，當中60%公司優於預期，當中資訊科技（IT）及通信服務行業的業績尤其出色，能源及原材料則不及預期；整體亞洲今年盈利料下跌0.7%。

瑞銀指，過去的一個月市場對2021年亞洲（日本除外）的盈利預期上調0.9個百分點，為今年來首次上調。醫療保健及IT行業盈利調高的範圍相對較廣，電信服務和非必需消費品盈利上調則主要集中於大型平台企業，預期明年亞洲區盈利增長將達17.5%，其中IT、非必需消費品和電信服務等優質週期股的增速最快。

亞股今年已從低位回升不少，但瑞銀認為，亞股估值仍然吸引，市帳率約1.52倍，低於長期均價的1.6倍，仍然看好IT、通信服務及非必需消費品行業，料明年行業增長仍佔主導地位。至於結構性增長主題，則包括中國智慧基礎設施、中國數位經濟等。

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編輯：陳韻妍