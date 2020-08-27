【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　國際配售熱爆提前今午截飛

農夫山泉(新上市編號：09633)熱爆全城！

引述接近交易的消息人士透露，農夫山泉計劃以上限每股21.5元定價，國際配售部分料已獲大倍數超額認購，將於今日(27日)下午5時提早截止認購。此外，該股將於明日(28日)中午截止認購。

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農夫山泉計劃發行約3.88億股股份，當中7%在港公開發售，每股招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83億元，料於9月8日掛牌上市。

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記者：張以正