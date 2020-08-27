  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 15:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】農夫山泉9633擬上限定價　國際配售熱爆提前今午截飛

股樓投資 15:29 2020/08/27

分享：

農夫山泉(新上市編號：09633)熱爆全城！

引述接近交易的消息人士透露，農夫山泉計劃以上限每股21.5元定價，國際配售部分料已獲大倍數超額認購，將於今日(27日)下午5時提早截止認購。此外，該股將於明日(28日)中午截止認購。

認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事，了解按下一頁

農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因, 了解按下一頁

農夫山泉計劃發行約3.88億股股份，當中7%在港公開發售，每股招股價介乎19.5元至21.5元，集資最多約83億元，料於9月8日掛牌上市。

農夫山泉是如何「印鈔」？　被指「大自然的印鈔機」毛利率竟高達六成，了解按下一頁

農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？，了解按下一頁

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：張以正

 

相關文章

【新股IPO】農夫山泉有點甜！創辦人原來是營銷聖手　股民又buy唔buy？
2020/08/24
【新股IPO】農夫山泉有點甜！創辦人原來是營銷聖手　股民又buy唔buy？
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
2020/08/26
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【新股IPO】農夫山泉認購反應熱爆　首日孖展錄得超購約280倍
2020/08/25
【新股IPO】農夫山泉認購反應熱爆　首日孖展錄得超購約280倍
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
2020/08/26
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
今日
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
IPO 香港股票

上一篇文章

4年無新病例 世衛：小兒麻痺症絕迹非洲

下一篇文章

中學生研發AI盲人拐杖 科技公司開發來年面世

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買