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【網民熱話】租客要求減租15% 業主減足20%租金

環球政經 15:10 2020/08/27

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近期市道不濟，不少人生活百上加斤，有一位業主網民於網上分享近來的個人經歷，指他的租戶近來用盡方法要求減租，令他相當困擾。

相關文章：【網民熱話】帝庭園VS君頤峰 2500萬預算點樣揀？

在租戶的苦苦哀求下，該名網民最終寬減20%租金，比原本租戶要求減得15%更多，為的是希望不再受租客的困擾。他的房租的租盤位於新東鐵路上蓋，平常該區會有不少內地來港求學的學生會與該區樓盤問價租住。

相關文章：【網民熱話】700萬首期買1300萬自住樓 定投資車位工廈好？

網友回應這名業主，大讚這名良心業主，肯與租戶在這個時候共渡時艱，相當難得，也有網友懷疑「樓主」說得是否真有其事，不相信他真的是業主，更笑言如果有這麼多良心業主的話，香港的樓房市場就不會那麼「不健康」，評論相當惹笑。

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責任編輯：翁嘉陽

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