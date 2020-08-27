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【美國疫情】德州多人仍信飲漂白水可抗疫 服用後求助

環球社會熱點 15:10 2020/08/27

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美國的新冠肺炎疫情持續，超過582萬人確診。美國總統特朗普今年4月曾提出抗疫奇招，建議注射漂白水針抗疫，其後雖聲稱只是講笑話，但仍引起輿論批評。德州衛生部門早前表示，該州有不少民眾仍相信服用漂白水可抗疫，更有近50人飲漂白水後求助。

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北德州毒物中心（North Texas Poison Center）表示，本月接獲約46宗有關飲用漂白水的電話求助個案。在46名致電求助的民眾當中，大多數的病情輕微，其中12人則要求醫。

另外，有關漂白水的電話查詢數量增加71％，有關其餘家用清潔劑的電話查詢數量則增加63％。

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該中心公共衛生教育經理霍洛韋（Cristina Holloway）表示，有部分求助者承認是由於疫情而嘗試飲漂白水。霍洛韋指出，民眾或通過媒體及互聯網了解到錯誤信息，從而輕信服用漂白水可抗疫。但她警告飲漂白水不能預防或治愈新冠肺炎，反而會嚴重損害人體，甚至可能致命。

特朗普在新冠肺炎疫情持續下，曾提出多個奇特的治療方法，包括力推抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），及主張提取夾竹桃苷（oleandrin）作治療或預防藥物，但不少都因欠缺臨床科學證據而遭受爭議。

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責任編輯：鄭錦玲

德州衛生部門早前表示，該州有不少民眾仍相信服用漂白水可抗新冠肺炎。

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