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【異動股】眾安在綫裂口急彈近2成 　複製京東走勢？

即市財經 15:21 2020/08/27

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眾安在綫上半年總收入約85.86億元人民幣，按年增長24.4%；純利大升4.2倍，遠勝7月上旬盈喜所公布的純利增長超1倍。

眾安在綫 （06060） 上半年總收入約85.86億元人民幣，按年增長24.4%；純利大升4.2倍，至4.9億元人民幣，遠勝7月上旬盈喜所公布的純利增長超1倍。值得留意的是，公司綜合成本比率進一步改善，由去年同期的108.3%改善至103.5%，按年改善4.8個百分點，反映集團在收入增長之餘，亦能大幅下調成本，管理層執行力不俗。

瑞信發表報告指，眾安在綫今年上半年總保按年升15%，其中健康生態總保費按年大升116%，抵銷了信貸/旅遊相關部份下滑影響。來自自有平台的總保費按年增長約8.1倍，貢獻了總保費約16%。

瑞信續指，眾安在綫今年上半年純利按年升4.2倍，綜合成本率按年升4.8個百分點至103.5%。該行決定上調對其今明兩年每股盈利預測各144%及6%，反映上半年業績及綜合成本率。瑞信對眾安在綫目標價，由24元上調至42.5元，反映其前景改善、綫上保險滲透率增加等，但維持對其「中性」投資評級，指現估值已合理。

大陽燭升穿阻力

由瑞信的目標價看，顯然眾安在綫已大幅升穿42.5元，似乎在科網狂潮下，大行目標價參考性不大。再簡單些看，眾安在綫尚算新經濟股，但在今輪狂潮下，似乎無咩升過。股價今早裂口高開，以大陽燭升穿近期阻力位50.5元，走勢可續看好。

技術走勢上，50天綫維持上行傾向，同時日綫圖RSI維持在50的中性水平之上走高。參考京東 （09618） 走勢，亦是在績優後裂口高開突破，更愈升愈有。以眾安在綫今次純利升4倍靚績下，股價應再有上升空間，若能守穩50.5元上，則可望進一步上升至前頂55.75元。倘下破46元水平，則表示上穿為假突破，未宜繼續持有。

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編輯：江麗琦

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