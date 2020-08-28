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【裝修攻略@iM網欄】平靚正？獨立判頭可信嗎？

名人薈萃 08:02 2020/08/28

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獨立判頭的特點是沒有實舖，有些甚至連網頁都沒有。判頭會一人分飾多個角色，他既是師傅、又是監工、也是老闆；報價、設計、出圖、驗收、陪買料等等都是他。好處是減低營運成本，而且溝通集中，不用「同一樣嘢同唔同人講幾次」；壞處是將風險集中在一人身上，有問題時容易骨牌式影響工程。

對於獨立判頭，一般人有兩極看法。

  1. 營運成本低，又平又靚又靈活，必選
  2. 風險大，保障少，爭拗多，無必要都唔揀

當然，我們不能一竹篙打沉一船人。但一般來說，判頭服務水平較低則是事實。

找獨立判頭，必須有花較多時間履行裝修規劃和揀料的責任，以及有遷就判頭工作模式的覺悟。想像他一人要在多個地盤管工，又要與你和其他客戶傾圖紙、買料等決策，晚上回家進行改圖時，又要同時回覆多位客人的WhatsApp和電話查詢。如果你經常提出一些在他的流程以外的額外要求，例如要叫停工程進行驗收，或就不同物料選擇逐一報價、或要更改一些已經決定好安排好的項目，可能就會開始混亂、拖慢、嘈交……

要和獨頭好好合作有不同方法，有機會再分享。但簡單來說，如你選擇他是因為他的營運成本低，過程中也就不應大量增加他的營運成本，不然一定會有期望落差。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang

欄名 : 裝修攻略

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