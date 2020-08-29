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【玄人‧峰語@iM網欄】八字易學難精 「調候」、「捉用神」大不同

名人薈萃 10:02 2020/08/29

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不少人學八字而不能得其精髓，主因是以死板的方法去學習，太過執著於五行的表象意義而變成了「讀死書」。事實上，算命術要學有所成，要像其他學術及工藝一樣，去到某個水平就要進化為一種藝術，當年拜師學藝，老師最喜歡將八字圖象化，將八個死板的八字，活生生變為一幅圖畫，而每幅圖畫，總有一個核心主體，而這個主體比擬作八字中的日元（即命主出生日的「天干」）。如果主體配合其他客觀配襯而出現一幅上佳及有生命力的畫面，那就是代表此為上好的八字， 反之亦然。

上期跟大家解構了子平八字的核心學理，就是要找出對自己最有利的元素，如果回歸學理上，即找出對「日元」有利的五行，也就是所謂 「捉用神」。捉用神基本上是整個子平八字的主軸，表面看似簡單，但實際上好比中醫師把脈斷症一樣，同一個表面的病徵，不同醫師可以有不同的診斷，這亦是八字易學難精的原因。

近年坊間興起一套捉用神的方法，主要將人分三大類：「寒命」、「熱命」及「平命，而捉用神就是取決於命主屬甚麼命格，如屬寒命人的用神以火為用；熱命以水為用。從學理而言，此捉用神方法稱之為「調候」。所謂「寒命」人，是指出生於冬天的人，因為冬天氣候寒冷，四周蕭條，要環境出現生機，最理想就是可見太陽當頭照暖，即使沒有太陽，最低限度也來一個生火取暖。將此情境套用在八字命格上，因而得出寒命用火的理論。

所謂「熱命」人，是指生於夏天的人，同樣道理，正當夏日炎炎，天氣悶熱，如果天降甘露，降溫之餘亦可給大地潤澤，將之代入八字之中，熱命人如遇到水，那就令命局有救了。然而，這個對客觀環境的調候，極其量只是調節締造一個較有利的客觀環境而已，情況好比一塊上等的急凍牛扒，要將它煮成可供食用的製成品，首先必須解凍，而解凍的過程就以比上述的寒命人要見火，但真正要將這塊牛扒變為上佳食物，主角除了是肉質的本身外，重點是取決於烹調方法及過程所用的配料，那就是牛扒用神了。由此可見，「調候」極其量是一個輔助日元締造一個有利條件的五行，並非真正的用神。

坦白說，不是每個人的八字都有用神，就算有，也要看命主本身的結構，如果命局本身是差劣的，好比一塊劣等的牛扒，那怕你用最出色的配料，都不能將牛扒起死回生，如何去處理都是死肉一塊。當然，我見絕大部份的人都是有用神的，問題是用神無力，此等命格的人，大多數都是平庸地過了一輩子。那麼有用神的人，是否代表人生一會一帆風順？那有未必。因為取用神是其中一個環節，尚有很多因素去影響著八字的高低。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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