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【胡言食語@iM網欄】 大隱隱於市，小廚中的大廚

名人薈萃 09:02 2020/08/29

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於西灣河的合時小廚，小小的店鋪，內裹卻隱藏著，擁有絕色廚藝的大廚權哥。此店嚴選食材素質，2020年更榮獲米芝蓮推介。

餐館位於西灣河，地鋪門面不顯眼，裝潢簡潔，地方雖狹小，只有六張桌子，但常座無虛席，先要訂位，才可一嚐其美味菜式。

千層咕嚕肉、百花炸釀蝦多士、上湯蝦煎米粉……是其馳名菜式，而豉油雞、茶香雞等，其久違了的鮮雞味道，更令人一試難忘。合時小廚是以半私房菜式，客人預訂時，可提議自己喜愛及時令菜式，大廚會盡力滿足客人要求。

合時小廚的豉油浸雞，及炸釀蝦多士，是必點的菜餚，品嚐這兩菜式，便可知道大廚的精湛造詣，及對食材的要求。

合時小廚，是由兩位對飲食，熱誠、認真的好拍檔，權哥、嬌姊所經營。他們的成功之道，以客為專，正好顯示出，努力、專注、認真 是做事成功的基石！

百花炸釀蝦多士

以新鮮海蝦，在當天打成的蝦膠，包著大蝦、多士，炸成金黃色，甘香鬆脆外皮，與爽口鮮味蝦肉，是筆者吃過最好的蝦多士。

. 百花炸釀蝦多士

豉油浸雞，用每天運到的鮮雞，豉油慢慢浸煮而成，肉質鮮嫩幼滑，雞味濃郁，口感佳而味道鮮美，吃後令人齒頰留香。在這裡，再次吃到小時候，新鮮豉油雞的味道。

豉油浸雞

 

招牌菜式，千層咕嚕肉 用鮮豬肉切成薄片，再捲成粒狀，混淆粉槳炸成 口感層次鮮明，酸甜汁味道，拿握很好。放入口中，外脆而肉嫩，再伴以甜味的波蘿，清爽大椒，真是 色、香、味俱全。

千層咕嚕肉

鑊氣火候十足的蔥椒炒斑球，拆了骨的新鮮石斑，配以蔥椒，肉質嫩滑鮮味，惹味十足，更加明白，烹調海鮮，材料的新鮮，尤其重要。

. 百花炸釀蝦多士

上湯蝦煎米粉，用高湯烹煮的新鮮海蝦，配以煎香的米粉，蝦肉鮮甜爽滑，上湯與鮮蝦汁液，被香煎的米粉所吸收，米粉的底部煎香，上面軟綿，口感與味道，一試難忘。

上湯蝦煎米粉

將整隻新鮮肉蟹，放在蒸籠上同腸粉同蒸，混了蟹肉味的腸粉，嫩滑而鮮味十足，肉蟹肉質、味道，烹調得很好。

肉蟹蒸腸粉

合時小廚，是由兩位對飲食，熱誠、認真的好拍檔——權哥和嬌姊所經營。他們的成功之道，以客為專，正好顯示出，努力、專注、認真 是做事成功的基石！
 

作者_胡言簡介：

土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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撰文 : 胡言

欄名 : 胡言食語

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