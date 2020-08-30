【裏裏外外@iM網欄】與周公無緣見面，怎麼辦？ 幾招令您加速入睡！

有無發覺立秋後，晚上到9點10 點左右，便好有睡意？但原來好多人每晚都是「無心睡眠」，10個香港人就有1個患有失眠問題，今次同大家分享這方面的心得。

失眠成因很多，有些是深層次的心病問題，懂得放下了，自然不藥而癒。但現代都市人的失眠，大多數是從外而內，或受環境影響，或因外在活動所引致，所以如果睡覺前30 分鐘避免剌激的手機屏幕活動或劇烈運動，晚上不要吃太飽或飲咖啡及茶等飲料，創造一個舒適入睡的環境，加上以下動作，均有助入睡。

Tips 1:

有3 個穴位，大家一定要認識，平時有時間就按摩一下，對治療失眠非常有效。

1） 神門穴： 在手腕附近，即腕橫紋的凹陷地方（見圖）。

2）內關：將左手食指、中指、無名指合併放在右手的內腕橫紋上，右手手握拳，在右手兩條筋中間的位置，便是內關（見圖）。

3）合谷穴：在拇指及食指之間的虎口位（見圖）

按摩這3 穴位有鎮靜安神的作用，可舒緩失眠，按摩時可以打圈，或直接用手指按下都可以，每次按大約30 秒，停一停再按。有時候想補補神，午飯後可以將內外關重疊（見圖），然後閉目養神，效果一流。

Tips 2:

除手部穴位外，腳部都好重要。 如果平時多做腳底按摩，特別是腳大拇指（見圖），日間可以用力按摩（但晚上只可以輕輕按一按），可以舒緩頭部壓力，人放鬆了，也有助入睡。另外，還可以做以下動作，初學者可用手靠著牆做，以維持平衡。

1）站在瑜伽墊上，抬起腳踭，用腳趾向前行，來回3次。

2）抬起腳趾，用腳踭向前行，來回3次。

3）站在瑜伽墊上，用腳掌外側向前行，來回3次。

4）用腳掌內側向前行，來回3次。

做完以上腳簡單的腳部運動後，會發覺好舒服，因為平時好少機會郁動這些位置，晚上會好好睡，而且對愛穿高跟鞋的女士們，也可以防止腳踭扭傷。

Tips 3:

坐在瑜伽墊上，雙腳交义（或可蓮花坐），雙手放在雙膝上，閉上眼睛，然後身體向前傾，下腰肌有拉扯的感覺，慢慢將身體轉向左邊（記得全程只是上身轉動，下身是穩定地坐在墊上），由左邊向後轉（身體有微微向後及捲曲），由後向右邊轉，最後返回前方位置，完成一個圈，大家可以做7 個圈。做完左邊7 個圈後，要做右邊，重覆以上動作7 次。

這個動作的原理是：身體就像圓規一樣，想像自己沿著周邊不停轉動，但中間的軸心不動。

這個簡單的動作，可以晚上坐在床上做，快速增加您的睡意，但記得動作要慢，感覺自己在享受大自然的美景中，心情放鬆。做完動作後，可以立即卧床睡覺了（但要事前洗臉、刷牙！）

好多學生做完這個動作後，10 個有9 個都會好想睡，有些更令長期多年的腰痛全癒！

早前提過頸部問題也會影響失眠，以下動作可以紓緩頸部壓力，令頸部、頭部氣血循環暢通，但只可日間做。

Tips 4:

以金剛座式坐在瑜伽墊上，身體向前伸展，額前、手掌及手肘貼在墊上，然後手肘抬起，慢慢將頭頂部位貼在墊上，臀部離開腳，記得要慢動作，感覺頸部繃緊、拉扯，然後將額、手掌及手肘放回墊上，來回5-10 次。

Tips 5:

在早上或日間用手掌拍左右耳背、頸部、後腦及頭頂位置，有助氣血流通，頭腦清醒。

Tips 6:

蜜蜂呼吸法： 以金剛座式坐在瑜伽墊上，身體向前伸展，額前、手掌及手肘貼在墊上，然後將左右拇指放在左右耳朵內，其他手指貼在頭上，同時用鼻發出「吳音」，頭部感覺有些迴響及震盪，人都會醒神D。

試想想，如果白天您的頸部及頭部氣血循環好，沒有酸痛等問題，也能大大減少晚上睡覺的問題！

歸根究底，心情最重要。送給大家一首電影的經典情歌Chand Sifarish，留意MV內講述一名雙目失明的美少女的愛情故事。如果心病痊癒，什麼煩惱都沒有，便可以倒頭大睡了！

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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