  • 29°C
香港時間 : 2020830日 (日) 09:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【裏裏外外@iM網欄】與周公無緣見面，怎麼辦？ 幾招令您加速入睡！

名人薈萃 08:32 2020/08/30

分享：

有無發覺立秋後，晚上到9點10 點左右，便好有睡意？但原來好多人每晚都是「無心睡眠」，10個香港人就有1個患有失眠問題，今次同大家分享這方面的心得。

失眠成因很多，有些是深層次的心病問題，懂得放下了，自然不藥而癒。但現代都市人的失眠，大多數是從外而內，或受環境影響，或因外在活動所引致，所以如果睡覺前30 分鐘避免剌激的手機屏幕活動或劇烈運動，晚上不要吃太飽或飲咖啡及茶等飲料，創造一個舒適入睡的環境，加上以下動作，均有助入睡。

Tips 1:

有3 個穴位，大家一定要認識，平時有時間就按摩一下，對治療失眠非常有效。

1） 神門穴： 在手腕附近，即腕橫紋的凹陷地方（見圖）。

2）內關：將左手食指、中指、無名指合併放在右手的內腕橫紋上，右手手握拳，在右手兩條筋中間的位置，便是內關（見圖）。

3）合谷穴：在拇指及食指之間的虎口位（見圖）

按摩這3 穴位有鎮靜安神的作用，可舒緩失眠，按摩時可以打圈，或直接用手指按下都可以，每次按大約30 秒，停一停再按。有時候想補補神，午飯後可以將內外關重疊（見圖），然後閉目養神，效果一流。

Tips 2:

除手部穴位外，腳部都好重要。 如果平時多做腳底按摩，特別是腳大拇指（見圖），日間可以用力按摩（但晚上只可以輕輕按一按），可以舒緩頭部壓力，人放鬆了，也有助入睡。另外，還可以做以下動作，初學者可用手靠著牆做，以維持平衡。

1）站在瑜伽墊上，抬起腳踭，用腳趾向前行，來回3次。

2）抬起腳趾，用腳踭向前行，來回3次。

3）站在瑜伽墊上，用腳掌外側向前行，來回3次。

4）用腳掌內側向前行，來回3次。

做完以上腳簡單的腳部運動後，會發覺好舒服，因為平時好少機會郁動這些位置，晚上會好好睡，而且對愛穿高跟鞋的女士們，也可以防止腳踭扭傷。

Tips 3:

坐在瑜伽墊上，雙腳交义（或可蓮花坐），雙手放在雙膝上，閉上眼睛，然後身體向前傾，下腰肌有拉扯的感覺，慢慢將身體轉向左邊（記得全程只是上身轉動，下身是穩定地坐在墊上），由左邊向後轉（身體有微微向後及捲曲），由後向右邊轉，最後返回前方位置，完成一個圈，大家可以做7 個圈。做完左邊7 個圈後，要做右邊，重覆以上動作7 次。

這個動作的原理是：身體就像圓規一樣，想像自己沿著周邊不停轉動，但中間的軸心不動。

這個簡單的動作，可以晚上坐在床上做，快速增加您的睡意，但記得動作要慢，感覺自己在享受大自然的美景中，心情放鬆。做完動作後，可以立即卧床睡覺了（但要事前洗臉、刷牙！）

好多學生做完這個動作後，10 個有9 個都會好想睡，有些更令長期多年的腰痛全癒！

早前提過頸部問題也會影響失眠，以下動作可以紓緩頸部壓力，令頸部、頭部氣血循環暢通，但只可日間做。

Tips 4:

以金剛座式坐在瑜伽墊上，身體向前伸展，額前、手掌及手肘貼在墊上，然後手肘抬起，慢慢將頭頂部位貼在墊上，臀部離開腳，記得要慢動作，感覺頸部繃緊、拉扯，然後將額、手掌及手肘放回墊上，來回5-10 次。

Tips 5:

在早上或日間用手掌拍左右耳背、頸部、後腦及頭頂位置，有助氣血流通，頭腦清醒。

Tips 6:

蜜蜂呼吸法： 以金剛座式坐在瑜伽墊上，身體向前伸展，額前、手掌及手肘貼在墊上，然後將左右拇指放在左右耳朵內，其他手指貼在頭上，同時用鼻發出「吳音」，頭部感覺有些迴響及震盪，人都會醒神D。

試想想，如果白天您的頸部及頭部氣血循環好，沒有酸痛等問題，也能大大減少晚上睡覺的問題！

歸根究底，心情最重要。送給大家一首電影的經典情歌Chand Sifarish，留意MV內講述一名雙目失明的美少女的愛情故事。如果心病痊癒，什麼煩惱都沒有，便可以倒頭大睡了！

作者_盈望簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

更多裏裏外外@盈望的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 盈望

欄名 : 裏裏外外

最新專欄文章 更多

【裏裏外外@iM網欄】內裏堵塞，如何令腸道暢通？
2020/08/16
【裏裏外外@iM網欄】內裏堵塞，如何令腸道暢通？
【裏裏外外@iM網欄】為你加添空間，解決肩頸膊痛駝背等問題
2020/08/02
【裏裏外外@iM網欄】為你加添空間，解決肩頸膊痛駝背等問題
【裏裏外外@iM網欄】教你減肥美白 消除及預防腰痛
2020/07/19
【裏裏外外@iM網欄】教你減肥美白 消除及預防腰痛
【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！
2020/07/05
【裏裏外外@iM網欄】生活小陋習致頭痛失眠？每日腳底瑜珈小Tips！

上一篇文章

【都市診療室】幼兒抽動症愈制止愈難治癒

下一篇文章

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【業主失預算】內房中冶遲交樓　再有買家取消交易　發展商要退訂兼賠息
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【樓市故事】公屋戶華麗轉身成私樓業主 665萬元購新都城兩房筍盤
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【網民熱話】供樓真係會愈供愈輕鬆？　網民：冇加人工更加要買樓！
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【恒生科技指數】南方恒生科技ETF7.5蚊變42蚊 消息人士：前期投資者真係識搵錢 （新增南方東英回應）
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【網民熱話】人到中年輸淨11萬身家 網友嘆股票是騙局
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走
【疫市蝕讓】業主趕住移民英國　買樓僅一年　寧蝕半球走