【業績】華潤醫藥中期少賺15% 不派息

▲ 華潤醫藥中期純利按年跌15％，不派中期息。

華潤醫藥 （03320） 上半年錄得純利25.77億元人民幣（下同），按年減少15%，不派中期息。若撇除一次性項目，則核心純利按年增7.9%。華潤醫藥最新報4.44元，跌約0.9%。

期內，集團總收益893.87億元，按年減少12.3%，當中製藥、醫藥分銷、藥品零售三個主要業務的分部收益，分別按年跌2成至139億元、跌1成至757.2億元、以及增加1.6%至29.9億元。

華潤醫藥上半年毛利148.7億元，按年跌14.7%，整體毛利率16.6%，較去年同期降0.5個百分點，主因期內毛利率相對高的製藥業務收益跌幅超過分銷業務，以及製藥業務的平均毛利率有所下降。

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