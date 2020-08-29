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【清酒新世界@iM網欄】清酒．七 直立式精米機

名人薈萃 08:02 2020/08/29

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話說回來，那麼快就到第七章了，先回顧上一篇與維也納的國際博覽會有關，這次我則要分享一個關於釀酒技術的偉大發明，而且這個發明非常重要，亦令清酒進入一個新時代。在昭和時代，偉大的發明，就是出現了直立式精米機，沒有了這個發明，就不會擁有現在不同等級的清酒。以前當我不知道，原來有直立式精米機，我都在幻想，難道要把米放進古法的豆漿機即是石磨中研磨？當然幻想的，跟現實永遠都有一些落差！

精米機內部使用的是金剛不磨輪，機器是可以調校速度的，但那當然都要慢速地均勻研磨，不然米粒會變粉末的，加上米粒是相當容易破碎的，所以一般來說，都會慢慢地磨去每一層，因此米粒會反覆不停地，放進精米機中硏磨，形成了一個又一個的循環。

可想言之，除了要花長時間打磨精米之外，另一個最大的問題是，精米機是需要大量的資金才能買到，所以一般來說，只有小數目的酒藏才擁有自己的精米機，而沒有精米機的也不用怕，因為可以花錢買已磨好的精米，或出資安排專門的公司幫你磨。磨米其實是相當花時間的，那究竟有多花時間呢？譬如70%的精米步合就會需要不停研磨11個小時、60%就需要22個小時、50%就需要45個小時、40%已經需要70個小時！是不是很難想像，打磨精米的步驟竟然要費那麼長的時間！

現在市場上純米大吟釀的精米步合是35%起，換言之精米的研磨時間會相對地長更多，曾經有朋友介紹過只有1%精米步合的清酒，大家猜一猜要花多長時間才能完成研磨？想不到竟然需要足足兩個月的時間去磨米，其實相若的時間，一般酒藏就已經釀好一款清酒了。

最後，我想介紹給大家的是「妙高山 三割五分 大吟醸」，三割五分即是代表精米步合達35%，也就是說其精米需要長達70個小時的不停研磨才能得到。這款清酒使用35%兵庫縣山田錦釀製，山田錦更有酒米之王的美譽，再配合妙高山的地下水和酒藏的自然活化的酵母，清酒更在2016年Fine Sake Award獲得金獎及2018年IWC獲得銀獎。此外，「妙高山 三割五分 大吟醸」是附帶精美的木盒包裝，無論是自己收藏或送禮都是物有所值，最重要是性價比高，所以有興趣的朋友千萬不要錯過，歡迎親臨Sake Moment查詢！

作者_Chris Wong簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong

欄名 : 清酒新世界

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