【新冠檢測】美國CDC改檢測指引 被質疑出於政治動機

新冠肺炎在美國持續肆虐，美國疾控中心（CDC）本周低調更改針對新冠肺炎的指引，稱那些曾經接觸新冠肺炎患者的人士若無病徵，便不需要接受檢測。CDC有關變動令醫生和部分政客嘩然，質疑是出於政治動機，凌駕防疫考量。但衛生部否認華府在背後施壓。

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在指引修改前，CDC建議所有曾跟新冠肺炎患者有過近距離接觸的人士均應有接受病毒測試。

衛生部助理部長吉羅伊爾（Adretal Brett Giroir）表示，修改指引的目標是「適當的測試」，而非為檢測而檢測，強調政府沒有就此施加政治壓力。

不過，美國有線電視新聞網絡（CNN）和《紐約時報》周三報道指，是特朗普政府高層要求修改指引。

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美國最大的美國醫學會（American Medical Association）主席貝利（Susan Bailey）認為，修改後的指引可能會加速新冠肺炎傳播。貝利發聲明指，建議無病徵的接觸者不需要檢測，將導致社區傳播。

至於備受大眾信賴的華府專家福西（Anthony Fauci），他表示政府就此討論期間，他正接受手術。但他也稱，對新指引感到擔憂，可能造成大眾誤會，就是無病徵便不會傳播新冠肺炎。

不過，部分州長決定無視CDC的新指引，加州周三便跟生物科技公司PerkinElmer達成協議，把檢測試能力提高近一倍；紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）也質疑CDC今次決策涉及政治因素。

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責任編輯：陳啟賢

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