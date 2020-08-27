【中概股】中證監：願配合美國監管機構對部分最敏感公司進行審計

▲ 中國證監會副主席方星海表示，中國願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計，並呼籲雙方直接對話。

中國證監會副主席方星海表示，中國願意配合美國監管機構，允許其對一些最敏感的企業進行審計，並呼籲雙方直接對話，以解決長達數年的爭端。美國財長努欽（Steven Mnuchin）此前宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。

方星海接受彭博訪問時透露，中證監本月較早時向美國證監會轄下有關部門提出建議，允許美國選擇任何一家國有企業進行審計試點。不過，中方會因應國家安全考慮，堅持編輯部分資訊，強調此舉屬於國際慣例。他強調，中方有誠意解決會計問題上的僵局，並稱已主動提議與美方舉行視像或電話會議，暫時未獲回應。

方星海又指，沒有任何一方能從中美金融脫鉤中得益，對國際金融中心的紐約同中國企業同樣不利，又表示希望外國投資者持續參與中國市場，有助提升市場質素。

報道引述知情人士透露，方星海去年9月前往美國試圖解決這個問題，但PCAOB主席拒絕與他見面，只是派出一名部門負責人。

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編輯：吳敏芳