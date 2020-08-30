【陽光旅途@iM網欄】遺忘的特區 汕頭重新出發

1980年8月26日的人大常委會正式決定在深圳、珠海、廈門和汕頭建立我國第一批經濟特區，至今剛好40年。而這4個特區之中，有一個是明顯比較落後的，甚至比其他三綫城市還差，它就是汕頭。

作為汕頭女婿的我，在過去十多年中，基本每年都會陪太太回去一次，探親兼旅遊。當我第一次到汕頭，車剛進入市中心的金砂路時，簡直太震撼了！眼看到電單車一大堆的亂竄，險象環生。坐在車上的我，猶如置身船上，車身不停的左右搖擺，原因是路面太爛。再加上路旁還有很多小販在擺賣。要和當時的深圳、廈門，就算小城珠海比較，哪像一個特區！之後有機會和親戚們傾談的時候，他們解釋由於之前的地方官員不作為，貪官污吏太多。而且很多商人藉着特區稅務優惠，只着眼短線利益，走私漏稅，引至中央亦放棄了這個特區！

▲ 一家大小夜遊舊市區

2015年12月，省政府批復了《華僑經濟文化合作試驗區發展規劃（2015—2030年）》。汕頭終於再次迎來了一個新機遇。漸漸地發現很多道路開始路面重鋪工程，把一直破爛的主幹道都修理好！亦建設了新的高速路及高鐵，促進了交通運輸！亦有很多現代化的建築物落成，而且各樣辦證服務亦見簡化！其中最明顯醒目的，一定是汕頭的舊市區的翻新工程。舊市區是以前汕頭的市中心，但隨着城市發展，漸漸地已變為破舊不堪、十室九空的鬼域。很多本地人亦已搬離此地。

過往只有一些尋找老汕頭景色的遊客才會過來。但去年的時候已變成一個非常漂亮的遊客區！特別在晚上亮起五光十色的燈飾，配合傳統食物的小店，使之成為遊人必到之新地標！汕頭的美食一直廣為人讚許，其中在舊市區，你可以去試一下百年老店——「飄香小食店」，有各種當地小食，如無米粿、老鼠粿及筍粿等！亦可去「老媽宮糭球」，一嚐著名的糭子，一隻糭有咸肉及豆沙，很特別！說到汕頭美食，當然要推介一下牛肉火鍋！價廉物美！其中「八合里海記」更做到全國連鎖！可以去到老店一嚐正宗味道！下午5時左右就要到，不然牛肉會被賣光的！喜歡牛肉的朋友，一定不要錯過！還有海鮮、粥、鯊魚皮.......汕頭絕對是吃貨天堂。現在從香港乘高鐵只需約三小時即可直達汕頭，是個渡周末的好地方！

▲ 飄香小食店

▲ 八合里海記火鍋老店

2020年6月16日，廣東省印發了《廣東省人民政府關於支持汕頭華僑經濟文化合作試驗區高質量發展的若干意見》明確了華僑試驗區政策支持和體制創新發展的方向和目標，建立健全符合廣大海外華僑意願和國際通行規則的跨境投資及貿易機制，打造更有利的營商環境。相信汕頭在國家的支持下，可以重新再出發，追回失去的40年！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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