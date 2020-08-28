【法律迷思】信託是全球資產配置工具，還能教育或改變下一代的行為?

最近財富承傳、全球資產配置、移民、移居等話題均成為城中熱話。雖然傳統上不少讀者一談到「分配財產」都會避而遠之，可是由於近十年來樓價及經濟發展迅速，人們財富累積越來越多，因此越來越多人會提早認真規劃自己的財富及決定財富傳承的安排。成立「信託」處理個人資產(甚至離世後的遺產)近年來成了新趨勢，除了因為稅務安排和讓資產保值等較為人熟知的好處外，信託其實還有用作管理(或改變)下一代行為的優勢。

什麼是「信託」(Trust)？

信託是一種基於信任而產生之委託關係 (trust and confidence relationship)。當信託成立後，信託中資產的擁有權就由成立人 (settlor) 轉移至信託人 (trustee) 名下管理，同時資產的「法律擁有權」 (legal title) 及「實益擁有權」(beneficiary title) 將會分開。信託人將會掌握「法律擁有權」，而受益人 (beneficiary) 則會得到「實益擁有權」。由於信託資產是獨立存在， 所以成立人任何變故(包括身故、破產、離婚、國籍改變等)都不會影響資產之存在；而受益人則會透過享有信託受益權獲得利益及信託中指定的權力。

信託運作安全可靠

在管理信託資產時，信託人需要承擔信托責任 (fiduciary duty)，以受益人最大利益去履行信託中訂明的義務(包括報告信託在運作中產生的收入)。一旦信託人違反了信托責任 (breach of fiduciary duty)，法院可以取消其信託人身分，令信託運作可以安全可靠。

「拜山信託」、「生育信託」

隨著信託的普及化，信託不再局限於城中富豪用以管理財產、避免家族爭產等情況。筆者作為信託及資產配置律師，近年甚至處理過多宗為鼓勵後代孝順的「拜山信託」、甚至鼓勵生育的「生育信託」等。它們其實並不是一些新的信託類型，只是成立人充分利用信託的特點以達致鼓勵、甚至改變下一代行為的例子。

信託可以改變下一代行為?

在成立信託時，成立人可以自由訂定信託條款，例如在自己離世後子女需要完成大學畢業才能獲發生活費，又或是子女需要為家族誕下下一代才能獲分配資產等。這些例子皆說明了即使成立人已離世，他們仍然可以透過信託鼓勵下一代達到上一代對他們的期望。

成立人可保留投資權力

另外，根據2013年最新修訂的《受託人條例》，成立人可以保留在該信託下的任何(或全部)投資權力或資產管理職能(Investment and Management Powers)。只要成立人在信託中保留資產管理職能，即使在信託成立後他仍可以修改當中的資產管理計劃，令信託管理資產方式更具彈性。

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