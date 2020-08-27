【黑膠唱片的復興@iM網欄】細水長流頑強存活 黑膠重未停止過

由科技巨擘飛利浦於1982年對外發佈，鐳射光碟正式進入市場。CD是Compact Disc的縮寫，其名稱確實貼題不過。就如其名，盡可能把所有都擠壓和簡潔地儲存。

CD的問世，令傳統商業錄音的標準儲存裝置，翻天覆地改變了他的形態。確實這120mm光碟，能儲存70多分鐘音樂內容，無論在聆聽時方便性和儲藏都相當有說服力。

黑膠唱片絕對是當時中流砥柱，但當年資訊並不發達，從業員技術水平並不太豐富。對於調校唱盤技能未必掌控得好，重播時會有內圈失真，唱針和唱片較容易損耗，經常受到重播不完美挫折感。

擁有生產消費性電子產品的日本Sony，同時也手持大量音像版權。Discman 的面世，更容易促使年輕人接受CD作為主流載體。

在認知說服和潮流鼓吹相重動力推波助瀾下，黑膠唱片就如江河日下。由1987至1988年開始，環球,EMI,華納....等各大唱片公司，均作出停止生產黑膠的時間表。直至1989年尾，黑膠這角色，在音樂龍頭產業下正式劃上休止符。

但世事無絕對，正當各大唱片公司作出商業決定，黑膠將會埋沒消失於洪流之際。

1994年 美國Classic Records成立，2005年Cisco Music 整軍再戰的Impex 和Box Star，還有Analogue Production，德國Speaker Corner.....。都積極參與從唱片公司取得版權復刻黑膠唱片。

因為市場對黑膠唱片需求量持續萎縮，要能吸引銷費的，質素必然是主因。他們取得母帶後，都會聘請有名氣和資歷較深混音師做剪輯校聲。當年Doug Sax, Bernie Grundman, Steve Hoffman幾位更是天之驕子。

更意外地，可能摒除了原有品牌聲音風格規範障礙，由此等公司復刻的版本，更有風格和特色。聲音效果更討好了一羣所謂發燒愛好者，奠下了基礎的客戶群。

姑勿論是唱片公司不願黑膠死得太快，還是企業良心要照顧一些堅持的客戶。我對曾經爭取，付出和努力過的人敬禮。能戲劇性地令黑膠唱片命運如山澗泉水般，找到了一個出口而且還細水長流。

就正如我在面書上強調，不可總是說 : 「黑膠唱片的復興，因為黑膠重未停止過。」

作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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