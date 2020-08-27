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【邊站公關@iM網欄】尋新方向做新嘗試 我們的改變年代

名人薈萃 15:10 2020/08/27

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說2020年是個充滿考驗的一年相信無人會異議。年頭的抗疫考驗，一下子所有人變成口罩專家；隨即而來就是與家人相處的考驗，一星期7天，每天24小時的在家抗疫，考驗維持家庭和諧的智慧；到公司開始放無薪假，甚至裁員，就是考驗我們如何能屈能伸的時候。

某天跟一位運動教練談市道問題，本來以為自己跟他都屬於「一般差」吧？怎知原來對方已經一年沒有收入，很多教練轉行當外送員或者蔬果販。另一位朋友開活動統籌公司，過去一年都沒有生意，現在轉行開網店，小本經營起碼能糊口已經不錯。



越能感恩的人，這段日子越易過。開公關公司的朋友告訴我，這段時間做「艇仔」也不錯，起碼多點時間照顧小朋友，又可以賺點錢。另一位公關朋友趁機會修讀自己喜歡的課程，看看日後能否找到機會做自己喜歡的工作。當企業培訓的朋友，嘗試開闢網上客路，拍LIVE短片。

這段時候感覺很奇怪，雖然生意差了，錢少賺了，但當身邊所有人一同經歷，一起打氣，感覺其實沒有想像中差。



最近一個進行得如火如荼的項目，因為疫情停下來，對於我這個「目標為本」的工作狂，打擊相當大，很不忿氣就快到終點的項目給中途停止。經過幾天的心理調整後，發覺自己也可以利用這空檔，做點自己喜歡的。喜歡畫畫，這個月「轉行」畫插畫，倒有幾個有趣的項目出現！現在反而可以做自己喜歡的。

我想「改變」本身必然會讓人有點不知所措，但既然2020年世界在變，每人都在變的時候，找個新方向，做點新嘗試倒是很合適。

作者_Fiona Wong簡介：

W.O.W. THINGS Ltd. 公關公司創辦人，與客戶以及同事在互信同互相尊重的工作環境下工作。扮外向，但其實內向底，最鍾意自己一個人在書房畫畫、寫日誌...唔悶得、三號仔、INFJ...

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