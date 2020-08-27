【網絡安全】新冠肺炎成上半年最大威脅  商務電郵詐騙升

▲ 趨勢科技發表本年度上半年資訊保安報告，指出新冠肺炎相關威脅是2020上半年最大的單一威脅類型，已攔截共880萬次。

全球新冠肺炎疫情未遏，由疫情帶來的網絡攻擊更是前所未見。網絡資訊保安方案廠商趨勢科技今日（27日）發表本年度上半年資訊保安報告，指出新冠肺炎相關威脅是2020上半年最大的單一威脅類型，在短短6個月內，公司就已經攔截共880萬次有關威脅，而其中近92%是經由垃圾郵件散布。

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報告顯示，在今年1月至6月期間，網絡犯罪集團開始將行騙手法集中在疫情上，由於不少公司都在疫情下實施在家工作，更容易衍生嚴重的資訊保安風險。在這段期間，本港亦錄得超過3萬7千多宗攻擊，其中電郵威脅已佔67%。趨勢科技發現，電郵一般以病毒相關新資訊或消息為題，誘騙收件人下載惡意程式。

報告又指，趨勢科技所攔截的網絡威脅的278億次，其中有93%是經由電郵散布。另外，商務電郵詐騙偵測數量亦較去年下半年增加18%，由於在家工作人士比較容易遭受社交工程詐騙，犯罪集團就試圖利用此弱點發動攻擊。

趨勢科技港澳區顧問總監李浩然表示，2020上半年全球壟罩在疫情陰影下，所有人的生活都大受影響，但網絡犯罪集團的腳步並未因此放緩。資訊科技領導人必須不斷調整網絡資訊保安策略以及提供員工培訓來面對有關威脅，例如保護遙距用戶端、雲端系統、用戶登入憑證及VPN系統。

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在今年上半年的所有威脅中，勒索程式一直是持續性的威脅。儘管勒索程式威脅偵測數量較為減少，但趨勢科技發現，相較於去年同期，新的勒索程式家族數量反而增加了45%。

此外，全球機構也因新通報漏洞的數量大幅攀升而備受壓力，趨勢科技Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計劃共發布786次資訊保安通報，較去年下半年增加74%。至於工業控制系統（ICS）漏洞數量亦較去年同期增加16%，對智能工廠與引進工業物聯網環境的企業帶來莫大挑戰。

責任編輯：施雯雯