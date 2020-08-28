【情緒有得傾@iM網欄】當焦慮情緒爆煲 家人可以怎樣求存 (二)？

最近總愛翻看一些舊作，不論書本或電影，也看得津津樂道。《廿二世紀殺人網絡系列 》The Matrix 和《星球大戰 》Star Wars 是我不二之選，但於1985年上映的《回到未來》Back to the Future也風靡全球，全球票房錄得三億八千萬美元，在當時可說是一時無兩。

片中的年輕男主角米高霍士 (Michael J. Fox) 漸露鋒芒，三年後與一位女演員共諧連理，次年誕下他們首個孩子。而《回到未來》兩套續集，分別在1989年和1990年相繼推出，怎料他父親於1990初因心臟病去世。在短短五年間，接二連三的事件可說令人喘不過氣，終於在1991年米高霍士被確診患上柏金遜症，那時他只有29歲！在一個訪問中他透露，本來艱難的婚姻，因為他的病情反而穩定下來，現在他們育有四名子女，更積極推動柏金遜症治療研究，並且創建了Michael J. Fox斯基金會。

筆者上回提到，當焦慮的情緒不斷累積，以致家庭氣氛在低壓槽徘徊，家庭成員就會不自覺地，選擇自己熟悉的應對策略求存。總括可以區分為四種形態，今天再談餘下兩種。當其中一位配偶向對方不斷施壓，只想對方配合自己的想法，為了維繫家庭和諧，一方往往不自覺地進入長期遷就配偶的狀態，也不以為然。若家庭張力繼續飆升，長期作出遷就的一方會一併「吸收」這些焦慮和壓力，因而引發不同的健康問題，小則是身體上出現毛病，又或是較嚴重的長期病患，也可延伸至精神健康問題等情況。米高霍士就是一個類似的例子。

最後的一種形態，是父母不知不覺間把焦慮投射在他們的孩子身上。父母的過份擔憂或溺愛令孩子身不由己，當焦點愈是集中在孩子身上，這些孩子會變得特別敏感，對父母的需要及期望有更強烈的反應。若他們的渴求未能得到滿足時，所作出的相對反應，也會比一般孩子來得誇張，就好像大家總會偶爾目睹的情景：因未能如願以償的孩童，在商場地上翻來覆去一個小時也不願離去、在眾目睽睽之下，歇斯底里地嚎啕大哭、又或向父母揮拳亂舞，這些也可說是一些歷久常新的畫面。

那麼面對快要「爆煲」的情緒時，我們作為成年人還有什麼選擇呢?我想第一步，是先要認清任何選擇，也有相關代價，就算是感覺最良好的選擇亦是一樣。所謂「完美選擇」並不存在。當我們能夠接受這個事實，就更能回歸理性，騰出空間冷靜下來，仔細搜證並透過理性分析，然後才有機會制定清晰策略。

作者_小明簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。

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