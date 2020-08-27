【一起酒過的日子@iM網欄】 點酒簡單三句 充香檳達人

你有沒有留意，市面上大部份買到的香檳，香檳瓶上的酒標除了印上品牌、甜度和釀酒年份外，一般都不會例明其它資料。一向都有點「你不問，我不談」的作風，甚為神秘。

但與手工啤酒一樣，香檳正踏入一個手工潮的年代。一眾農莊香檳（Grower Champagne）的農夫/釀酒師，除了把釀酒過程人手化外，在酒標上連挑選的葡萄成份、入樽月份、產量、陳年時間，甚至田園的位置都一一例明。這樣攤開肚皮，提高整個製造過程的透明度，我十分欣賞，而且受惠的一定是一眾酒客。所謂「knowledge is power」，這樣一來把研究香檳的門檻拉低，自然能令更多人有興趣。畢竟，點酒和買酒時，沒有認識、不知從何入手永遠都是初哥點酒時最real的問題。

▲ 所有資料都一目了然，就連是靠馬匹來拉犁耤田都列明了！

好，有了knowledge，但到餐廳實戰點酒時如何運用自如，不失霸氣地點一瓶好的農莊香檳呢？今天就先分享三句絕對 fail proof 的對白：

「請問有 Blanc de Noirs 的香檳嗎？」

飲過香檳嘅你都應該聽過 Blanc de Blancs（白中白），意思是100%用白葡萄釀的香檳，也就是全 Chardonnay 的香檳。Chardonnay葡萄給香檳清爽而細致的酸度，在法國香檳區種植的三大葡萄中相對較少，令它較為罕有，當然法國人會抓緊機會，把白中白的marketing做得淋漓盡致，讓大家Blanc de Blancs都相對熟悉。

但既然大家都會，說出口不太 impressive，反而可以試下Blanc de Noirs（白中黑），白中黑是指100%黑色葡萄釀製的香檳，一般採用100% Pinot Noir或Pinot Meunier（或把兩者混合）釀造。沒有了Chardonnay的酸，換來的是較結實渾圓口感，而且帶有有趣的花香和果香。Blanc de Noirs沒有Blanc de Blancs的marketing價值，叫價不能太貴，也讓大香檳廠卻步，同時讓Blanc de Noirs成為農莊香檳的黑馬產品。

▲ Ulysse Collin 的 Les Maillons 可能是性價比最高的 Blanc de Noirs Extra Brut 農莊香檳

「一杯 Extra Brut的香檳，唔該」

香港人點餐飲時，喜歡叫少甜，一來為了健康，二來甜度太高，實在不易入口，Extra Brut 正正就是香檳的少甜。Extra Brut （特乾）是大部份農莊香檳釀酒師的首選甜度，因為這樣甜味不會掩蓋了葡萄酒的本質，也不會像Brut Nature（大概等如香港人的「走甜」）的露出赤裸裸的酸度。有機會的話，不妨試試Chartogne-Taillet或Ulysse Collin的Blanc de Noirs Extra Brut，兩家小酒廠都是現時農莊香檳界中極為出色的代表。

「麻煩唔要香檳杯，要一個白酒杯」

選擇了葡萄，又選擇了甜度，是時候品酒了。上文提到畢竟香檳都是酒，不要因為要慶祝大叫「Cheers！」而忘記細味美酒的色、香、味。大家在台慶見到的香檳杯（flute）雖然漂亮但絕對不是為品酒而設的，反而，如果換上一個白酒杯，杯身多了空間，保證你嘗到的酒味會更豐富，餐廳的sommelier也會對你另眼相看。

不過關於杯的故事和學問，要找個機會再詳細分享！

作者_張天遠簡介：前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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