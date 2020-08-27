【Gi調生活@iM網欄】三十年舞台再遇Rico Tsoi 分享舞蹈人生

你們有過「不期而遇 久別重逢」的經驗嗎？ 我最近重遇過一個人，我們真的久別了，這個「久」足足有30年。

小時候我跟妹妹參加過一個於紅磡體育館舉行的演唱會演出， 33晚的演出加上前前後後的彩排日子，我在這地方跟很多新認識的朋友一起渡過了一段快樂的時光。當時除了5位同我一起表演年紀相若的小朋友外，幾乎所有新相識的也是大朋友。年紀小的我，每次見到這班台前幕後，勞苦功高的大朋友都會稱呼他們 「哥哥」「姐姐」。給我印象比較深刻的，除了是跟我每晚在後台玩到忘形的小朋友外，就是擔任演唱會舞蹈總監的Rico哥哥。

▲ 89 演唱會慶功宴_左起_ 小朋友 Tzena， Rico 哥哥， Gigi

記得當爸媽告訴我，有份參與演唱會演出時，我感到相當興奮雀躍，可能是他們在我年紀很小的時候，也會常常帶我去看演唱會，而我每次都會跟著亂唱亂跳，對於舞台上的一切充滿好奇。雖是興奮期待，但從未踏足舞台上的我，笨手笨腳，我應該怎樣在台上，於兩首歌的時間内，表現得輕鬆自如呢？我們這班小朋友由當初的心情跟表情緊張，舞姿生硬，變得越做越好，很期待每一天放學後到台上表演的時候，完全沒有了當初的怯場，還得到大家的鼓勵和讚賞，這樣的成功絕大部分是多得Rico 哥哥的指導和鼓勵。

雖然只是短短的兩首歌的表演時間，但他也非常用心的教導我們，不只是舞姿，由走上舞台的步伐到站在鎂光燈下準備的體型姿態，最重要的還有笑容和跟觀衆的交流，他都會一一提醒。有時候在網上重溫那些片段，看到自己不停地在台上笑跟觀衆揮手，也會笑自己當時毫不害羞的表現。

也許當年紀小，演唱會結束後，跟那些哥哥姐姐也沒有任何深刻的聯繫，從媽媽口中得知，那位友善專業很有型的Rico 哥哥移民多倫多了。後來也移民的我，從電視中見到他在香港演出，原來Rico哥哥回流香港，在香港開設了舞蹈學院---- 蔡偉雄舞蹈學院。 多年後，我也回港了，沒預料到，幾年前的一個演唱會晚上，做觀衆的我，聽到歌手在謝幕時候提到舞蹈總監Rico Tsoi 這名字，直覺相信這個便是30年前認識的Rico 哥哥，沒有猶豫考慮，完show後直奔後台尋找他 （其實當刻也有擔心過，他會否已經不記得我）

「Hello Rico 哥哥，我係1989年小鳳演唱會有份表演嘅小朋友Gigi呀，你記唔記得我呀？」

「點會晤記得呀，爸爸媽媽同妹妹好嗎？」

我既高興又有點難爲情，擔心剛才可能表現得太過興奮，畢竟30年沒有見面呢。30年後的Rico哥哥仍然很fit 很帥氣，而我就由小童變成了大碼的大朋友！(哈哈) 雖説是就久別重逢，傾談間卻沒半點冷場，我們談談過去和近況，還相約出來聚舊呢。

▲ 現在的Rico 和 gigi

碰過面後，我們交換了聯絡，Rico哥哥不時在社交平台分享他的教學生活，也會看到他分享朋友或學生們的帖子。我想他絕對是一位熱愛舞蹈，充滿power的藝術家。參與過無數演唱會的他，走過高高低低，他告訴我舞蹈是他的人生導師，是舞蹈給他尊嚴，在最艱難的日子，如果沒有舞蹈的話，他也想像不到自己會變成怎樣。

長大了的我，總覺得每個人都需要懷著積極正面的生活態度，這種態度不只是對待自己，更是要去感染身邊的人。聽過Rico哥哥的故事，對我的生活有了不同的看法，下一次的專欄故事我會跟大家分享他的故事，說不定也會為你帶來一點啓發！

有興趣的話可到這裡看看我和妹妹30年前的演出啊

https://www.youtube.com/watch?v=XSU6XDpNOwg

▲ Rico於舞台上_

▲ Rico於徐小鳳演唱會

▲ Rico

▲ Rico 於劉德華演唱會

▲ Rico 於葉德嫻演唱會

▲ 89金光燦爛徐小鳳演唱會

▲ 89年舞台上的我

▲ Rico的一些訪問

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