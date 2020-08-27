【緬甸發逹有料到】飽覽當地風土人情　坐上仰光環狀鐵路

身為香港土身土長的80後,，很難想像沒有鐵路網絡的生活。港人習以為常的鐵路交通，其實在很多發展中國家也只存在於政治家的演說和年輕人的夢想裡。例如越南胡志明市鐵路由2001年被提案，因欠缺援助，10億美元工程拖到現在20億茉元，仍是南柯一夢。

緬甸雖早於在英國殖民地時代時已引進鐵路系統，首條鐵路始用於1887年，惟國家封閉逾半世紀， 令鐵路發展冰封在百年前的模樣而成名， 算是地球上最生動的火車博物館，也成為遊客來仰光必到的朝聖聖地 。

驃哥我今日之所以會提起鐵路， 全因上星期，一位喜愛獵奇的新西蘭同事約我一同乘搭仰光循環線，來個時光倒流影相「呃下Like」。踏上車站內吱吱作響的地板，買好價值1.1港元的車票，我們走進像輕鐵一樣自由出入的月台上， 等了一會，原本期待著像Thomas人面火車那種舊款並沒有出現， 緩緩駛來的，竟是一列日本JR?！

那古典但充斥著柴油味的JR列車、沿途殖民地色彩的景色、充滿小販叫賣的車箱、不翼而飛的車門、環顧四周,，看著當地人樂天安命地在無空調的列車中吃著小吃，談笑風生，每個人臉上都充滿喜樂，與香港現代冰冷的車箱環境相映成趣，充滿著異國風情, 整個旅程至今也令我回味無窮。

緬甸地理位置優越，接壤中國，西鄰印度、孟加拉，南面則與東盟多國陸路相連，天生就是亞洲的物流樞紐。隨著改革開放, 升級鐵路系統成為重要發展目標。除了中國投放了大量資源在緬甸發展基建，仰光省政府也積極與隸屬日本外務省的日本國際協力機構（JICA）計劃對仰光鐵路系統進行升級，引進全新的列車，加設縱橫線和與其他城市多方接軌。鐵路現代化後或許令遊客以後少了一個景點，但卻能讓緬甸老百姓享受到改革開放現代化帶來的裨益。這次獵奇之旅啟發了我的好奇心，發現緬甸有很多寶藏，尤其殖民地時期遺留下來的建築。近年仰光政府積極推進保育活化，令很多歷史遺跡重見天日。面對全球化, 緬甸如何在時代的巨輪、 在新舊融和中取得平衡, 我們拭目以待。下一次, 驃哥我將會帶大家去看看仰光其他的歷史古蹟！

作者_驃國樂簡介： 搏殺港男偶遇神秘緬甸，停留越久，越發不能自拔；越深入了解，越發處處商機、遍地黃金。細談緬甸趣事，海外淘金實錄，為大眾港人揭開這個金色國度的神秘面紗。

更多緬甸發逹有料到@驃國樂的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！