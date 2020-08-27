【美國大選】Twitter封「超假」垃圾信息帳戶 撐共和黨人中招

▲ Twitter近日暫停一批分享病毒或垃圾信息的帳號，信息內容涉及支持總統特朗普所屬的共和黨。

美國大選將在11月3日舉行，社交平台Twitter打擊散播不實信息的行動更為積極。繼早前將總統特朗普的信息標籤為有待查證的信息，以及暫停長子小特朗普的帳號24小時後，近日再暫停一批分享病毒或垃圾信息的帳號，信息內容涉及美國反種族歧視、反警暴的示威衝突，以及支持總統特朗普所屬的共和黨。

【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力

【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查

英國廣播公司（BBC）報道，帖文最初由@WentDemtoRep帳戶在8月23日傳播開來，該帖文獲得37,000多個讚和被轉發11,000次。

信息內容提到：

我一直以來都是民主黨人，但幾個月前，我參加「黑人性命攸關」的示威活動，他們真的讓我大開眼界！我竟在不知不覺間成了馬克思主義者。我受夠這些垃圾了。我將註冊成共和黨人，挑戰Twitter！ I’ve been a Democrat my whole life. I joined the BLM protests months ago when they began. They opened my eyes wide! I didn’t realize became a Marxist. It happened without me even knowing it. I’m done with this trash. I will be registering Republican. Giving Twitter a shot!

【美國大選】蓬佩奧破例於共和黨大會拉票 民主黨質疑違法

【美國大選】第一夫人罕有演說展溫情 哀悼新冠肺炎死者

Twitter指出，該信息被多次複製並發布，涉嫌違反「平台操縱和垃圾信息」（ "on platform manipulation and spam"），已停用多個帳戶。報道指，大多數轉發的用戶似乎是共和黨的支持者和其他釣魚帳戶。

起初發布信息的帳戶@WentDemtoRep在8月啟用，並盜用黑人男模特兒喬斯特拉（Nelis Joustra）的照片作頭像。該帳戶現已被刪除，但之後隨即又開了個類似的帳戶@Democratwent。

【美國大選】招募年輕人點票減感染風險 不夠人或關票站

【美國大選】特朗普長子為父拉票 「拜登是尼斯湖水怪」

發現這條信息的，是正跟美國國會議員戈薩爾（Paul Gosar）實習的法律系學生漢密爾頓（Jordan Dixon-Hamilton）。他形容信息「超假」（'Super inauthentic'），覺得有趣，便在8月25日共和黨大會第二天晚上在自己的Twitter帳戶上分享該信息，他的帳戶追踪者亦有分享消息。

有民主黨支持者對這些Twitter賬號的信息表示擔心，懷疑跟外國勢力有關。BBC引述Twitter的消息人士表示，這些帳戶與外國操縱似乎沒有關係。

【美國大選】印度裔黑莉現身說法 「美國不是種族歧視國家」

【美國大選】連任4年不夠？ 特朗普叫支持者高呼「連任12年」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：葉芷樺