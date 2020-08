【美國大選】Twitter封「超假」垃圾信息帳戶 撐共和黨人中招

美國大選將在11月3日舉行,社交平台Twitter打擊散播不實信息的行動更為積極。繼早前將總統特朗普的信息標籤為有待查證的信息,以及暫停長子小特朗普的帳號24小時後,近日再暫停一批分享病毒或垃圾信息的帳號,信息內容涉及美國反種族歧視、反警暴的示威衝突,以及支持總統特朗普所屬的共和黨。

英國廣播公司(BBC)報道,帖文最初由@WentDemtoRep帳戶在8月23日傳播開來,該帖文獲得37,000多個讚和被轉發11,000次。

信息內容提到:

我一直以來都是民主黨人,但幾個月前,我參加「黑人性命攸關」的示威活動,他們真的讓我大開眼界!我竟在不知不覺間成了馬克思主義者。我受夠這些垃圾了。我將註冊成共和黨人,挑戰Twitter!

I’ve been a Democrat my whole life. I joined the BLM protests months ago when they began. They opened my eyes wide! I didn’t realize became a Marxist. It happened without me even knowing it. I’m done with this trash. I will be registering Republican. Giving Twitter a shot!