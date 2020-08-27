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【疫市營商】居家防疫依賴網購　初創Spread-it轉型直播平台

商業 15:30 2020/08/27

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李穎茵（左）與吳思樺於2016年創立初創微網紅平台Spread-it，透過手機程式招募素人，疫情下藉轉型網上直播平台，生意額成功回升至疫前8至9成水平。（受訪者提供圖片）

在居家隔離期間，本港「宅經濟」急速成長，愈來愈多人依賴網絡購物，不少網上平台開始利用「直播銷售」不同的產品，有些甚至與KOL、網紅及明星合作。

Spread-it微網紅平台創辦人李穎茵（Winnie）表示，在新冠肺炎衝擊下，企業投放廣告預算大幅刪減，Spread-it藉轉型網上直播平台，生意額成功回升至疫前8至9成水平。

從網上直播軟硬件的配套、直播場地、流程，以至宣傳推廣都會顧及，客戶只需提供促銷產品即可。

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【疫市營商】荷里活廣場推網上直播代購　逾2,900件1折貨品直播下單連送貨

由於不少品牌機構都因為缺乏IT團隊，或現場串流直播活動經驗較少，而需要更多的協助。自今年5月起，Spread-it就看準商機，為品牌提供一站式直播服務。她解釋，「從網上直播軟硬件的配套、直播場地、流程，以至宣傳推廣都會顧及，客戶只需提供促銷產品即可。由於直播活動講求與客人之間的互動，微網紅亦需花更多時間熟悉品牌業務，確保直播流程順暢。」

事實上，近年網上直播風氣盛行，而中國內地網紅透過直播銷售模式更成為新潮流，去年單計淘寶直播成交金額，已高達2,000億人民幣。

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記者：施雯雯

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