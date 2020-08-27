【網民熱話】買樓前後心態變化大　網民：有能力買樓就是最好上車時間

買樓上車是不少香港人的心願，近日討論區有網友以「岩岩買左樓，同未買樓心態轉化好大」為題，表示睇盤睇了一年時間，終於在疫情下在7月上了車，心態上亦由淡友轉變為好友，結論就是「有能力買樓，就係你最好上車既時間」。

網友KL楓在討論區留言，指自己來直企在淡友果邊，原因是自己未買樓，希望一直樓價，讓他可以有機會入場。他透露，睇盤睇了一年，4月疫情爆時錯過了機會，5至6月份樓價又上返，最終在7月份終於上到車。

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這位網友話，上左車後，遇到身邊無樓的朋友，不斷講樓價有排跌，「做咩咁快買？又點點點咁樣」，於是樓主化身好友反擊，不斷BAN淡友朋友。

他發現，「有樓有樓同無樓既心態好不一樣，睇盤過程終於明白，無特別原因，樓價跌，做業主，根本就唔會平賣或蝕讓。香港剛需好強，身邊有好多朋友搵2至3萬一個月都好想買樓，我就知樓價抗跌力強。」網友因而得出結論：「我同意其他人講既一句：有能力買樓，就係你最好上車既時間。」

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另外，網友亦提醒有意置業的朋友，要注意按揭申請這一關。他表示：「我買左700萬鐵路盤，兩成首期，要高成數按揭。我係做餐飲，屬高危行業，按揭都搞左一段時間，好彩自己識人（如果唔係達訂風險好大）。」

他勸收入不穩定人士，最好已有銀行預批才買樓，好多做銀行既朋友同我講，公務員先係最穩陣。」



其他網友回應：

ericw362：上左車真係恭喜曬...

Vman7：叻仔，恭喜先。心態轉變呢家野，硬淡呢世都唔會明。

luckmanhk：有能力買樓，就係你最好上車既時間....呢句真

hungbobo1234：其實上咗車，將來開支條數有得計，不用擔心幾時追盤，跌又驚未跌完又唔敢買，依家實在係自己樓，供好過租，歸屬感大好多，唔使成日望住個市

ctchan20f：正常吖，買股票都係睇佢升啦，既然做咗樓主，就向好嗰面睇啦！