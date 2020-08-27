【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享）

美國共和黨代表大會舉行期間，威斯康星州又爆出警員槍擊黑人的事件，黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警槍傷致癱，引發群眾上街抗議，再次考驗共和黨特朗普團隊。副總統候選人彭斯企硬撐警，但特朗普表態未能正中問題核心，白白浪費打擊對手機會。

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