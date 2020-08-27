【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然（訂戶專享） 環球政治 14:07 2020/08/27 分享： 美國共和黨代表大會舉行期間，威斯康星州又爆出警員槍擊黑人的事件，黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警槍傷致癱，引發群眾上街抗議，再次考驗共和黨特朗普團隊。副總統候選人彭斯企硬撐警，但特朗普表態未能正中問題核心，白白浪費打擊對手機會。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力 今日 【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力 【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥 今日 【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語 2020/06/20 【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語 最新專欄文章 更多 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 今日 【美斯轉會】球王高峰已過 巴塞何以堅拒止賺？（訂戶專享） 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 2020/08/26 特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？ 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 彭斯 特朗普 美國共和黨 威斯康星 請願示威 總統大選 選舉 政治 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入