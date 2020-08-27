【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然

美國共和黨代表大會舉行期間，威斯康星州又爆出警員槍擊黑人的事件，黑人男子布萊克（Jacob Blake）遭警槍傷致癱，引發群眾上街抗議，再次考驗共和黨特朗普團隊。副總統候選人彭斯企硬撐警，但特朗普表態未能正中問題核心，白白浪費打擊對手機會。

種族歧視爭議再起，彭斯強調法紀、支持執法人員

吸納「沉默大多數」選民，暗指民主黨城市再生亂

彭斯助功，特朗普未跟進，未挫民主黨，反遭攻擊

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黑人男子布萊克（Jacob Blake）周日在威斯康星州基諾沙（Kenosha）遭警員從背後連開多槍，導致癱瘓，又一次引發全美國對種族歧視爭議的關注，連日有人上街示威，並在周三晚造成兩死的衝突。

正值共和黨全國代表大會舉行，周三接受副總統提名的彭斯（Mike Pence）也無可避免需要回應。在「Law & Order」（意謂法紀）的演說中，彭斯企硬撐警立場。

彭斯表示：

「讓我說清楚：暴力必須停止，不論發生在明尼阿波利斯、波特蘭或是基諾沙。太多英雄在看見美國人之間互相攻擊、為了守護我們的自由而犧牲。我們會為所有種族、信仰和膚色的美國人，恢復街上的法紀。」

（Let me be clear: the violence must stop – whether in Minneapolis, Portland or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color.）



彭斯形容美國是英雄之地，讚揚一眾執法人員是英雄，並稱：「在總統特朗普領導下，我們不會停止向警隊撥款，現在不會，永遠不會。」

論調貫徹特朗普競選陣營一向立場，把支持執法部門、恢復法紀，視為競選連任的重要一環，除了吸納執法人員的相關選票，也期望「沉默的大多數」會因為「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威持續、趨於暴力，而感覺不安、不耐煩，於是把選票投予自詡為「維持法紀的候選人」的特朗普陣營。

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彭斯的演說不只拉擺執法人員和「沉默的大多數」，同時強調種族平等，政府要為「所有種族、信仰和膚色的美國人」服務，其實更向民主黨打出了一槍。

他提及「明尼阿波利斯、波特蘭或是基諾沙」三處，這不單單是先後爆發BLM示威的城市，還是民主黨完全管轄之地，其市長或是所在州分的州長都是民主黨人。這樣就明顯不過，民主黨若非放任BLM示威失控，就是管治無能，才以致BLM示威一次又一次出現。

彭斯作為副手，主要負責助功，主攻手還是在特朗普，可是他似乎未能把握機會進攻。

在回應最新的BLM示威時，特朗普在Twitter稱，已經聯絡威州州長埃弗斯（Tony Evers），對方同意接受聯邦政府協助，他將派出聯邦執法人員和國民警衛軍赴威州，重申不會對搶掠、縱火、暴力袖手旁觀。

特朗普今次表態「正路」，盡聯邦政府之責向州政府給予協助，但未能有效把機會用到盡，既沒有點出動盪之地再次是民主黨轄下的城市，也無法突顯管治不力的責任誰屬。

如此，他徒然被主流的反特朗普媒體放大向地方「派兵」的舉動，無法損及對手民主黨支持度之餘，還遭拜登撿便宜，反過來成為攻擊他的機會。

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