【美國大選分析】彭斯助攻再好 特朗普不把握也徒然

美國共和黨代表大會舉行期間,威斯康星州又爆出警員槍擊黑人的事件,黑人男子布萊克(Jacob Blake)遭警槍傷致癱,引發群眾上街抗議,再次考驗共和黨特朗普團隊。副總統候選人彭斯企硬撐警,但特朗普表態未能正中問題核心,白白浪費打擊對手機會。

黑人男子布萊克(Jacob Blake)周日在威斯康星州基諾沙(Kenosha)遭警員從背後連開多槍,導致癱瘓,又一次引發全美國對種族歧視爭議的關注,連日有人上街示威,並在周三晚造成兩死的衝突。

正值共和黨全國代表大會舉行,周三接受副總統提名的彭斯(Mike Pence)也無可避免需要回應。在「Law & Order」(意謂法紀)的演說中,彭斯企硬撐警立場。

彭斯表示:

「讓我說清楚:暴力必須停止,不論發生在明尼阿波利斯、波特蘭或是基諾沙。太多英雄在看見美國人之間互相攻擊、為了守護我們的自由而犧牲。我們會為所有種族、信仰和膚色的美國人,恢復街上的法紀。」

(Let me be clear: the violence must stop – whether in Minneapolis, Portland or Kenosha. Too many heroes have died defending our freedom to see Americans strike each other down. We will have law and order on the streets of this country for every American of every race and creed and color.)