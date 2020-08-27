  • 29°C
香港時間 : 2020827日 (四) 22:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO移民】英國樓需求急增8成 3房屋仔平均24日轉手

環球社會熱點 21:48 2020/08/27

分享：

【BNO移民】英國樓需求增近8成 成交速度按年快33%

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，移民也成為本港的熱話，英國樓市引起關注。有英國地產物業網站指，英國住宅物業需求近日大增，成交速度按年快34%。在其平台上所出售英國房屋的成交量，亦比過往5年同期平均水平高76%。

英國地產物業網站Zoopla表示，由於買家大量湧入，英國房地產的銷售速度，遠快於新冠疫情之前。

【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理

【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重

報告指，自從解封後，物業平均27日就找到新買家，對比2019年同期為平均39日。其中，最受歡迎的3房單位，主要是獨立屋（detached house）、半獨立屋（semi-detached house）及排屋（terraced-house），放盤後平均24日就會售出。

報告又指，總售價較高的4房、5房單位銷售速度，也比2019年快33%，主因不少英國人經歷早前的封城措施後，傾向尋找面積更大的住所。

至於公寓（apartment or flat）的銷售，轉手時間雖然大幅縮短至平均34日，但仍是4大房屋類別中最長。

【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？

【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購

該公司表示，在其平台上所出售房屋的成交量，比5年平均水平高出76%。

報告指出，每年英國8月房地產市場普遍出現放緩，但今年此情況幾乎消失，假期銷售更按年增78%。

大多數專家認為，2020年英國樓市會下跌。國際房地產顧問第一太平戴維斯（Savills）預計，英國今年樓價會下跌7.5%，明年則會反彈5%。

【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單

【移民澳洲】新技術清單包逾80職業 IT建築護理吃香

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
2020/08/26
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
2020/08/26
【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
2020/08/25
【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？
【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購
2020/08/25
【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
2020/08/24
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
移民 樓價 地產 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間22:00）

下一篇文章

【Jacob Blake槍傷】明尼阿波利斯也宵禁 黑人疑犯自殺惹騷亂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間22:00）
【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥
【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理