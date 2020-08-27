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【BNO移民】英國樓需求增近8成 成交速度按年快33%

環球社會熱點 14:15 2020/08/27

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【BNO移民】英國樓需求增近8成 成交速度按年快33%

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，移民也成為本港的熱話，英國樓市引起關注。有英國地產物業網站指，英國住宅物業需求近日大增，成交速度按年快33%。在其平台上所出售英國房屋的成交量，亦比過往5年同期平均水平高76%。

英國地產物業網站Zoopla表示，由於買家大量湧入，英國房地產的銷售速度，遠快於新冠疫情之前。

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報告指，自從解封後，物業平均27日就找到新買家，對比2019年同期為平均39日。

報告又指，4房、5房單位銷售速度，比2019年快33%，主要由於買家普遍喜愛較大空間的住所，而公寓的銷售時間則是最長。

【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？

【BNO移民】英國最大超市Tesco創1.6萬職位 支援網購

該公司表示，在其平台上所出售房屋的成交量，比5年平均水平高出76%。

報告指出，每年英國8月房地產市場普遍出現放緩，但今年此情況幾乎消失，假期銷售更按年增78%。

大多數專家認為，2020年英國樓市會下跌。國際房地產顧問第一太平戴維斯（Savills）預計，英國今年樓價會下跌7.5％，明年則會反彈5％。

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責任編輯：林嘉莉

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