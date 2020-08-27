【Jackson Hole直播】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （不斷更新）

▲ 市場預期，鮑威爾最有可能於Jackson Hole年會上，發表有關「平均通脹目標」的言論。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上發表講話，市場聚焦於鮑威爾的演說，以窺探聯儲局未來的政策方向。鮑威爾在Jackson Hole年上提出「平均通脹目標」，容許通脹水平高於2%的目標。

【21︰58】鮑威爾講話結束，研討會繼續。

【21︰47】鮑威爾表示，此次疫情的導致的危機與金融危機有很大分別。他解釋，疫情是自然災害，銀行系統十分健康，雖然見到企業遭降低評級，但相信很快能夠恢復。聯儲局的回應手法亦相當不同，包括在短期內大幅減息，好讓市場有更好的流動性環境，並在經濟反彈時提供支持。

【21︰24】FOMC目前的目標是實現長遠平均2%的通脹率，這將抵消較弱的通脹率在一段時間內超過2%的影響。他表示，聯儲局將採取彈性手法，當通脹低於2%時，會採取政策旨在將通脹推至高於2%以上。

【21︰21】鮑威爾表示，貨幣政策需要具前瞻性，並參考各經濟指標。他續指，會用一切工具確保經濟增長。

【21︰16】 聯儲局正式同意「平均通脹目標」政策。 這意味着它將允許通貨膨脹率在低於該目標的時期之後的一段時間內適度高於美聯儲2％的目標。

【21︰11】聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲不使用任何特定的方法來定義「平均」通貨膨脹，政策「不會由任何公式來決定」；如果通貨膨脹上升到「高於我們的目標水平」，將「毫不猶豫地採取行動」。

委員會認為，長期的通貨膨脹預期良好地錨定在2%將增強委員會促進最大就業的能力。

【21︰09】鮑威爾表示，央行採取(inflation targeting)不止考慮通脹，同時亦考慮其他經濟指標。

【21︰07】鮑威爾開始講話。

【21︰00】央行年會開始，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治(Esther George)發表開幕講話。

下為直播連結︰

▲ 鮑威爾表示，儲局將採用平均通脹目標。

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據早前市場預期，鮑威爾在新冠肺炎爆發期間，多次於聯儲局會議之間採取行動，曾於兩次會議之間兩度減息，並啟無上限的量化寬鬆計劃，以保持市場流動性。由於鮑威爾已採取不同行動以刺激經濟，因此鮑威爾會在Jackson Hole年會上再次發表大規模放寬政策的可能性不大。

過去十年聯儲局通脹目標不達標

市場此前預期，鮑威爾最有可能於Jackson Hole年會上，發表有關「平均通脹目標」的言論。平均通脹目標的概念，由紐約聯儲銀行行長Thomas Mertens及John Wiliams於數年前提出。根據聯邦公開市場委員會於7月28至29日會議紀錄顯示，有意重新審視並優化聯儲局現有的長期通脹目前及貨幣政策。

現時聯儲局每年通脹目標約2%，短暫不符合通脹目標仍可以接受，但自2010年初以來，美國實際通脹數字長期低於2%的通脹目標。

另外，鮑威爾也有可能於年會上，提出未來兩年將政策逆轉的部署，逐步令利率回升。過去十年聯儲局的利率降至約2厘水平，令聯儲局在對抗經濟衰退的減息作用大打折扣。

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編輯：陳韻妍