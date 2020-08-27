【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾央行年會放鴿 將容許通脹水平高於2% （附影片）

▲ 鮑威爾於Jackson Hole年會上，發表有關「平均通脹目標」的言論。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上發表講話。一如此前市場預期，鮑威爾在Jackson Hole年上提出「平均通脹目標」，意味着未來聯儲局將容許通脹水平高於2%的目標。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）通過有關「長期目標和貨幣政策戰略聲明」的更新，闡明了對未來貨幣政策的立場。鮑威爾表示，長遠而言，FOMC仍會維持平均2%的通脹率，但會容許通脹在一些時間高於2%。

然而，儲局不會用任何特定的方法綁定「平均通脹」的定義，政策「不會由任何公式來決定」；如果通貨膨脹上升到高於目標水平，也會毫不猶豫地採取行動。

他亦表示，不會設定就業目標，「最大就業」的定義將根據當時情況而隨時間變化。

FOMC聲明指，將在每年1月繼續檢討長期目標和政策聲明，並打算大約每5年對其貨幣政策策略、工具和溝通做法進行一次公開審查。

鮑威爾又表示，此次疫情的導致的危機與金融危機有很大分別。他解釋，疫情是自然災害，當前銀行系統十分健康，雖然見到企業遭降低評級，但相信很快能夠恢復。聯儲局的回應手法亦相當不同，包括在短期內大幅減息，好讓市場有更好的流動性環境，並在經濟反彈時提供支持。

下為Jackson Hole年會直播影片(鮑威爾講話已結束)︰

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過去十年聯儲局通脹目標不達標

平均通脹目標的概念，由紐約聯儲銀行行長Thomas Mertens及John Wiliams於數年前提出。根據聯邦公開市場委員會於7月28至29日會議紀錄顯示，有意重新審視並優化聯儲局現有的長期通脹目前及貨幣政策。

聯儲局自2012起正式宣布每年通脹目標約2%，但自2010年初以來，美國實際通脹數字長期低於2%的通脹目標。

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編輯：陳韻妍