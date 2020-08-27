【Jackson Hole】聯儲局主席鮑威爾今晚9時發表演說　最有可能說甚麼？

▲ 市場預期，鮑威爾最有可能於Jackson Hole年會上，發表有關「平均通脹目標」的言論。

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）將於今晚9時在Jackson Hole舉行的全球央行銀行家年會上發表講話，市場聚焦於鮑威爾的演說，以窺探聯儲局未來的政策方向。現時市場預期，鮑威爾可能在Jackson Hole年上會談及「平均通脹目標」或披露未來兩年貨幣逆轉的路綫圖。

鮑威爾在新冠肺炎爆發期間，多次於聯儲局會議之間採取行動，曾於兩次會議之間兩度減息，並啟無上限的量化寬鬆計劃，以保持市場流動性。由於鮑威爾已採取不同行動以刺激經濟，因此鮑威爾會在Jackson Hole年會上再次發表大規模放寬政策的可能性不大。

過去十年聯儲局通脹目標不達標

市場預期，鮑威爾最有可能於Jackson Hole年會上，發表有關「平均通脹目標」的言論。平均通脹目標的概念，由紐約聯儲銀行行長Thomas Mertens及John Wiliams於數年前提出。根據聯邦公開市場委員會於7月28至29日會議紀錄顯示，有意重新審視並優化聯儲局現有的長期通脹目前及貨幣政策。

現時聯儲局每年通脹目標約2%，短暫不符合通脹目標仍可以接受，但自2010年初以來，美國實際通脹數字長期低於2%的通脹目標。

另外，鮑威爾也有可能於年會上，提出未來兩年將政策逆轉的部署，逐步令利率回升。過去十年聯儲局的利率降至約2厘水平，令聯儲局在對抗經濟衰退的減息作用大打折扣。

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編輯：陳韻妍