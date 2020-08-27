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【晶片股】華虹半導體漲3.5% 宣布推出90納米超低漏電嵌入式閃存工藝

即市財經 13:47 2020/08/27

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華虹半導體宣布推出90納米超低漏電嵌入式閃存工藝。

華虹半導體 （01347） 宣佈，推出90納米超低漏電（ULL）嵌入式閃存（eFlash）和電可擦可編程只讀存儲器（EEPROM）工藝平台，滿足大容量微控制器（MCU）的需求。這是華虹半導體0.11微米超低漏電技術的延續，適用於物聯網、可穿戴式設備、工業及汽車電子等方面的應用。

截止下午1時40分，華虹半導體升3.53%，最新報價27.9元，成交2.15億元。

華虹半導體利用專利的分離柵NORD嵌入式閃存技術，在90納米工藝擁有目前業界最小元胞尺寸和面積最小的嵌入式NOR flash IP，具有光罩層數少的優勢，有助進一步降低MCU、尤其是大容量MCU產品的製造成本。該平台同時支持射頻（RF）、eFlash和EEPROM。

華虹半導體執行副總裁孔蔚然表示，在精進8英寸平台的同時，加快12英寸產線的產能擴充和技術研發。物聯網、汽車電子是MCU應用的增量市場，此次90納米超低漏電嵌入式閃存工藝平台的推出，進一步擴大了華虹半導體MCU客戶群在超低功耗的市場應用領域的代工選擇空間。

 

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編輯：陳華

香港股票 物聯網 華虹半導體（01347） 晶片

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