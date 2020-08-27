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【美股焦點】道指新貴Salesforce飆26%破頂 惟擬裁員1000人

即市財經 13:43 2020/08/27

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Salesforce傳計劃裁員1000名員工。Salesforce發言人表示，公司正重新分配資源，以實現持續增長。

外媒引述消息指，道指新貴軟件股Salesforce（美：CRM）上季季績雖然超預期，惟Salesforce計劃裁員1000名員工，佔整體人手約2%。Salesforce發言人表示，公司正重新分配資源，以實現持續增長。Salesforce周三（27日）股價飆26%，曾破頂高見277.97美元，收報272.32美元。

Salesforce發言人指，重新分配資源包括聘請或調配員工，以推動公司的戰略，並剔除部份不再符合業務重點的職位。公司將協助受影響員工於公司內部或其他地方尋找機會。

據悉，受影響的員工將有60日時間在公司內部申請調遷，同時公司將快速聘請員工，料下周推出約300個職位，故最終裁員人數或少於1000人。對於未能在公司內部得到新職位，Salesforce會支付遺散費及6個月的福利。

Salesforce於周一被宣布納入道指成份股，變動下周一（31日）生效。

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編輯：袁諾曦

美股 Salesforce（美：CRM）

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