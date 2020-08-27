【限聚令放寬】明起部分戶外運動場所將重開　餐飲及公眾場所規定一覽

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【網民熱話】買樓前後心態變化大 網民：有能力買樓就是最好上車時間
食物及衛生局局長陳肇始昨日（25日）宣布，政府於今日（27日）發出新的指示，當中包括餐飲業須在晚上9時起停止供應堂食、電影院佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%等，而戶外運動場所也會重開。
以下部分戶外運動場所將會重開：
- 運動場的跑道
- 網球場
- 網球練習場
- 高爾夫球場
- 高爾夫練習場和練習草坪
- 草地滾球場
- 射擊場
- 射箭場
- 單車公園
- 騎術學校
- 無線電控制模型飛機場
＊當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩；以及對於超過二人的群組，必須分成人數不超過二人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米等。
電影院
美容院
餐飲業務
下列第599F章下附表所列處所繼續停止營業：
（a）遊戲機中心；
（b）浴室；
（c）健身中心；
（d）遊樂場所；
（e）公眾娛樂場所（除電影院）；
（f）設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）；
（g）通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）；
（h）卡拉OK場所；
（i）麻將天九耍樂處所；
（j）按摩院；及
（k）泳池
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責任編輯：黎淑雯