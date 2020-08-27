【限聚令放寬】明起部分戶外運動場所將重開　餐飲及公眾場所規定一覽

食物及衛生局局長陳肇始昨日（25日）宣布，政府於今日（27日）發出新的指示，當中包括餐飲業須在晚上9時起停止供應堂食、電影院佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%等，而戶外運動場所也會重開。

以下部分戶外運動場所將會重開： 運動場的跑道

網球場

網球練習場

高爾夫球場

高爾夫練習場和練習草坪

草地滾球場

射擊場

射箭場

單車公園

騎術學校

無線電控制模型飛機場 ＊當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩；以及對於超過二人的群組，必須分成人數不超過二人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米等。

電影院

每一影院出售的戲票及供佔用座位 不得超過該影院的座位數目的50%

入座安排方式，須令同一行座椅中不可有連續超過兩張座椅被佔用

在影院內不得飲食；以及每一影院在每場播映完畢後須進行清潔和消毒等

美容院

所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡

在 每次為一名客人提供服務後更換或消毒

只能為已預約的客人提供服務

以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於二人等

餐飲業務

每天晚上9時起至翌日早上4時59分停止供應堂食

受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物及／或飲品

餐飲業務負責人亦須於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客不應於餐飲處所毗連的地方進食或飲用食物或飲品

任何餐飲處所內的桌子擺放布局，至少有1.5米距離或設有隔板作出有效分隔。

餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉

在餐飲處所內繼續 不得進行現場表演及跳舞 ，並暫停 餐飲處所的卡拉OK活動 及麻將天九活動

，並暫停 及麻將天九活動 須佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液

下列第599F章下附表所列處所繼續停止營業： （a）遊戲機中心；

（b）浴室；

（c）健身中心；

（d）遊樂場所；

（e）公眾娛樂場所（除電影院）；

（f）設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）；

（g）通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）；

（h）卡拉OK場所；

（i）麻將天九耍樂處所；

（j）按摩院；及

（k）泳池

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責任編輯：黎淑雯