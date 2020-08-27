  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 14:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

首次經實驗證實 低濃度臭氧可抑制冠狀病毒活性

環球政經 14:06 2020/08/27

分享：

新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐全球，世界各地的研究團隊都希望發現殺死新冠病毒的方法。日本藤田醫科大學昨日（26日）·發表了最新的研究成果，低濃度臭氧可中和新型冠狀病毒微粒，或許是醫院消毒診療室與候診區等的可行方法。這是全球首度經實驗證實，低濃度臭氧具有殺死新冠病毒效果。

相關文章：【新冠肺炎】全球第二季手機銷售錄雙位數跌幅 iPhone似乎未受影響

據外媒報道，日本藤田醫科大學專家在線上記者會表示，對人體無害的0.05至0.1ppm（即百萬分之一）低濃度臭氧，可殺死新型冠狀病毒。這項實驗在一個內有新冠病毒樣本的密閉空間使用臭氧生成機，當暴露在低濃度臭氧達10小時，病毒的活性銳減超過90%。

相關文章：【新冠肺炎】專家指印度將取代巴西 成為全球第二「重災區」  

領導研究的藤田醫科大學病毒與寄生蟲學教授村田貴之（Takayuki Murata）指出：「透過不間斷、低濃度的臭氧處理，可減少新型冠狀病毒的傳播，即使在有人存在的環境裡，也可以使用這種系統。我們發現在高濕度環境裡，這種方式特別有效。」 臭氧是一種氧分子，已知可使許多病原體失去活性，早前布實驗顯示，介於1至6ppm的高濃度臭氧，可有效對付新冠病毒，不過可能對人體有害。

藤田醫科大學指出，之前已知對人體有害的高濃度臭氧可抑制冠狀病毒活性，但低濃度臭氧也具有效果，是全球首次經實驗確認。如果在人群聚集環境也適切產生低濃度臭氧，可望降低感染風險。藤田醫科大學醫院已在病房與候診區安裝臭氧生成機，以減少院內感染。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

 

下一篇文章

【港股追蹤】 再獲李嘉誠增持長實 否認28億元買美領事館物業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走