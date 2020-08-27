▲ 【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力

美國大選11月3日舉行，共和黨全國代表大會撞正連串示威，大會第三晚圍繞「法律與秩序」的議題。副總統彭斯正式接受副總統候選人提名，發表演說時回應示威，促請維持市面治安及停止暴力；又指在前副總統拜登領導之下，美國不會安全。

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共和黨全國代表大會周三（26日）的主題為「英雄之地」（Land of Heroes），彭斯（Mike Pence）在麥克亨利堡（Fort McHenry）發表演講。當地是美國國歌誕生地，具歷史意義。

彭斯表示，硬道理就是，在拜登（Joe Biden）領導的美國，民眾不會安全。他呼籲，選民在拜登與治安之間作選擇。

美國威斯康星州有黑人男子遭警察開槍射傷，南部城市基諾沙（Kenosha）爆發大規模示威。有人趁亂開槍，導致2人死亡及1人受傷，17歲槍手被捕。

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彭斯稱，不論明尼阿波利斯、波特蘭，還是基諾沙，有太多英雄為捍衛自由而犧牲，必須停止暴力事件。他承諾，「將在這個國家的街道上為每個種族、信仰和膚色的美國人提供法律和秩序」，重申不會削減警隊撥款。

拜登周三與被警察射傷的黑人之家人交談，呼籲結束暴力，捍衛正義和集會自由。特朗普則從未公開評論過事件，僅指與州長達成共識，將派聯邦執法人員前往基諾沙。

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特朗普（Donald Trump）在第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的陪同下，在彭斯發言後現身，但未有發表演說，支持者高呼：「再連任4年！」（four more years）

他們與支持者拍照留念，大會直播所見，現場只有少數人戴口罩。特朗普周四（27日）、即全國代表大會最後一晚，在白宮正式發表接受提名演說。

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責任編輯：鄧燕君