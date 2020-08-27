【網民熱話】帝庭園VS君頤峰 2500萬預算點樣揀？

香港「上車」難人人皆知，但如果儲夠錢「上車」，原來如何抉擇也是難題。有網民準備買樓，預算約為二千五百萬，他發起討論，問大家帝庭園與君頤峰之間該如何選擇。

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「樓主」認為帝庭國樓齡較為舊，外牆風格也較為舊式，不過大廳有落地玻璃而且採光度十分足, 高層又可以看到小部分的維港景色；君頤峰的樓齡則較新，而且內園景觀開掦，不過可以「睇煙花」的單位呎價比帝庭國貴得多,性價比一般。

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有網友提議購買君頤峰，覺得兩個樓盤的條件差不多，君頤峰的樓齡及外觀都有優勢。有網友則表示，兩個樓盤的景觀都有機會望到醫院，不太吉利，因此兩個樓盤都不會考慮。

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責任編輯：翁嘉陽