  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】帝庭園VS君頤峰 2500萬預算點樣揀？

環球政經 13:14 2020/08/27

分享：

香港「上車」難人人皆知，但如果儲夠錢「上車」，原來如何抉擇也是難題。有網民準備買樓，預算約為二千五百萬，他發起討論，問大家帝庭園與君頤峰之間該如何選擇。

相關文章：【網民熱話】打工仔勞碌半生  慨歎香港難安排退休財務！

「樓主」認為帝庭國樓齡較為舊，外牆風格也較為舊式，不過大廳有落地玻璃而且採光度十分足, 高層又可以看到小部分的維港景色；君頤峰的樓齡則較新，而且內園景觀開掦，不過可以「睇煙花」的單位呎價比帝庭國貴得多,性價比一般。

相關文章：【網民熱話】700萬首期買1300萬自住樓 定投資車位工廈好？

有網友提議購買君頤峰，覺得兩個樓盤的條件差不多，君頤峰的樓齡及外觀都有優勢。有網友則表示，兩個樓盤的景觀都有機會望到醫院，不太吉利，因此兩個樓盤都不會考慮。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【港股追蹤】 再獲李嘉誠增持長實 否認28億元買美領事館物業

下一篇文章

Facebook警告　iOS14或令Audience Network廣告收益減半
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事