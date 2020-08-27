  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 13:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】俄羅斯第二款疫苗 最快9月底獲批准

環球社會熱點 13:14 2020/08/27

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯繼早前註冊全球首款新冠疫苗後，俄羅斯政府透露第二款新冠疫苗最快可於9月底完成臨床測試，料很快可批准使用。

俄羅斯機構遭美國制裁 有份研發全球首款註冊疫苗

【俄羅斯疫苗】政府推10億劑疫苗 不足3成醫生肯用

俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute，合作研發首款「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗。這款疫苗進行臨床人體測試不足兩個月，俄羅斯本月初已宣佈批准註冊。

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心研發的第二款「EpiVacCorona」新冠疫苗，也取得新進展。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）周三（26日）表示，當局預計會於下月底或10月初批准第二款疫苗。她又表示，疫苗的首階段及第二階段的臨床接種期間，一直沒有出現併發症。

【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗

【新冠疫苗】牛津料很大機會年底提交安全有效數據

西方專家指出俄羅斯首款疫苗「史普尼克5號」未完成第三階段測試就註冊，質疑疫苗的安全性。但有份資助研發的俄羅斯主權基金RDIF周三表示，疫苗已開始最後階段的臨床測試，料有4萬人參加，更會於其餘5個國家展開類似測試。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

俄羅斯政府透露第二款新冠肺炎疫苗，最快可於9月底完成臨床測試。

相關文章

俄羅斯機構遭美國制裁 有份研發全球首款註冊疫苗
今日
俄羅斯機構遭美國制裁 有份研發全球首款註冊疫苗
【新冠疫苗】牛津料很大機會年底提交安全有效數據
2020/08/26
【新冠疫苗】牛津料很大機會年底提交安全有效數據
【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗
2020/08/26
【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
2020/08/25
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國
2020/08/25
【新冠疫苗】白俄羅斯進口俄羅斯疫苗 為全球首國
傳染病 疫情 俄羅斯 國際電信聯盟 疫苗 全球大流行 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】彭斯接受副總統參選提名 促停止暴力

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【移民澳洲】央行：樓價或暴跌4成 情況極端但合理
【美斯轉會】球王美斯要求巴塞解約 盛傳曼城是下一站
【美斯轉會】球王美斯要求巴塞解約 盛傳曼城是下一站
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
【美國大選】特朗普長子料父親敗選？ 更憂集團遭調查
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間13:00）