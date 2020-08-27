【新冠疫苗】俄羅斯第二款疫苗 最快9月底獲批准

新冠肺炎疫情全球大流行，俄羅斯繼早前註冊全球首款新冠疫苗後，俄羅斯政府透露第二款新冠疫苗最快可於9月底完成臨床測試，料很快可批准使用。

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俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute，合作研發首款「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗。這款疫苗進行臨床人體測試不足兩個月，俄羅斯本月初已宣佈批准註冊。

俄羅斯國家病毒學與生物技術研究中心研發的第二款「EpiVacCorona」新冠疫苗，也取得新進展。俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）周三（26日）表示，當局預計會於下月底或10月初批准第二款疫苗。她又表示，疫苗的首階段及第二階段的臨床接種期間，一直沒有出現併發症。

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西方專家指出俄羅斯首款疫苗「史普尼克5號」未完成第三階段測試就註冊，質疑疫苗的安全性。但有份資助研發的俄羅斯主權基金RDIF周三表示，疫苗已開始最後階段的臨床測試，料有4萬人參加，更會於其餘5個國家展開類似測試。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 俄羅斯政府透露第二款新冠肺炎疫苗，最快可於9月底完成臨床測試。