Dyson推出輕量無線吸塵機　針對亞洲市場而設

▲ Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain表示，品牌為研發符合香港用家需要的吸塵機，並為此進行了廣泛的實地家居測試。（黃建輝攝）

Dyson過往曾推出空氣清新機、吸塵機及風筒，均以獨特的設計和技術吸引用戶。Dyson宣布，推出全新Dyson Digital Slim輕量無線吸塵機。Dyson香港及台灣總經理Ankit Jain認為，是次推出輕量無線吸塵機是品牌目前最輕的無線吸塵機，較適合亞洲市場。而品牌未來除了會繼續研發新產品外，亦會在線上線下完善客戶購物體驗。

減輕機身 藉科技提升吸力

Dyson Digital Slim輕量無線吸塵機僅重1.9公斤，體積較去年推出的Dyson V11減少20%，重量減輕30%。同時，此吸塵機配備Dyson Hyperdymium摩打、高效氣旋和碳纖維刷毛，適用於去除不同類型地板上的微塵。

Jain表示，品牌為研發符合香港用家需要的吸塵機，並為此進行了廣泛的實地家居測試，藉以更深入了解用家的清潔習慣，以及合乎無線吸塵的人體工學。「此吸塵機內配有11個特別設計的渦旋式氣旋組，吸力可媲美品牌其他吸塵機產品。」事實上，此吸塵機的轉速達到每分鐘120,000轉，比V11少5,000轉。

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他續指，品牌亦重新設計了Fluffy軟絨毛滾筒吸頭，採用了輕巧耐用的刷頭，讓整個吸頭變得更輕盈和貼近地面，能夠更深入清潔狹窄細縫。

▲ Dyson Digital Slim輕量無線吸塵機設有普通版、Extra版及Pro版（左起），售價為港幣4,180元至港幣4,880元。（圖片來源：Dyson）

獨家出售Pro版 研增設體驗店

Jain指出，品牌在推出不同產品時，會考慮到不同市場的用家需要。他舉例，品牌於美國推出Dyson V11 Outsize不但容量較大，其使用時間亦長達120分鐘。「今次新產品的體積較細，能夠為用家節省收納空間。而減輕體積的同時，工程師團隊並沒有犧牲性能表現。」他認為，新產品正正切合亞洲用家對性能和收納空間的要求，而品牌亦推出3個不同版本供客戶選擇。

Dyson Digital Slim™ Fluffy無線吸塵機 Dyson Digital Slim™ Fluffy Extra無線吸塵機 Dyson Digital Slim™ Fluffy Pro無線吸塵機 (Dyson官網及體驗店獨家) 運作時間 最長運作時間高達40分鐘 最長運作時間高達40分鐘 最長運作時間高達40分鐘 充電所需時間 約3.5 小時 約3.5 小時 約3.5 小時 尺寸 （高度x 深度 x 濶度；毫米） 1100 x 250 x 250毫米 1100 x 250 x 250毫米 1100 x 250 x 250毫米 重量 （公斤） 1.9 1.9 1.9 隨機吸頭 Slim Fluffy™輕量軟絨毛 滾筒吸頭 Slim Fluffy™輕量軟絨毛 滾筒吸頭 Slim Fluffy™輕量軟絨毛 滾筒吸頭 其他配件 可替換電池系統、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、低處清潔轉接頭、掛牆式充電座、配件收納夾 可替換電池系統、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、LED隙縫吸頭、床褥吸頭、高處清潔轉接頭、低處清潔轉接頭、延伸軟管、掛牆式充電座、配件收納夾 可替換電池系統、迷你電動吸頭、二合一細縫吸頭、LED隙縫吸頭、頑固污垢塵掃、床褥吸頭、延伸軟管、直立式充電收納架、掛牆式充電座、配件收納夾 建議零售價 HK$4,180 HK$ 4,680 HK$ 4,880

新產品的3個不同版本分別為普通版、Extra版及Pro版，售價為港幣4,180元至港幣4,880元。Jain提醒客戶，普通版及Extra版均可在Dyson的體驗店、官方網站及各大電器零售商有售，而最高階的Pro版只會在品牌的體驗店及官方網站獨家出售。他補充，Dyson Digital Slim輕量無線吸塵機現已於中國、香港、日本及台灣市場有售。

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他表示，品牌今年5月開設香港第一間旗艦體驗店，未來亦會繼續尋找開設新體驗店的可能性。而他並沒否認，品牌未來推出新產品時，將繼續以體驗店及官方網站獨家出售產品的高階版。「我們鼓勵顧客透過親身體驗，了解Dyson產品背後的技術及設計。」



記者：楊匡然