【小米股價】現價牛證較Call輪值博　同小米一戰決高下！

▲ 小米上季業績表現勝預期，股價績後造好，今早逆市升逾12％。

港股大市雖無方向，但個別股份炒風熾熱，要數今早最矚目的表現，莫過於小米 （01810） 。小米上季業績表現勝預期，股價績後造好，今早逆市升逾12%，再破頂盤中高見21.75元。多間大行繼續唱好小米前景並調升目標價，看好其歐洲市場和內地表現，最牛的是大摩和大和，將小米目標價看高至24元。

小米嚴重超買

換言之，以最牛的目標價24元與現價相比，最多潛在升幅僅1成，但小米本周僅4個交易日已升近2成，14天RSI升至82，已屬嚴重超買水平，若貿然高追，股價稍回落，則高追變長揸，值博率似乎不高。還記得小米兩年前上市，上市價17元，係威係勢，姨媽姑姐總動員去抽，最後股價長期在低位「磨爛庶」。好喇，等咗兩年，不少蟹民相信在今年初，見小米股價升上14元，都急急腳放了。若現在再高追的話，難道真的信雷軍，唔怕！相信股價可以翻1倍？

在小米正股外，其實衍生工具市場同樣熱鬧。但隨着小米急升，不少相關call輪已升至嚴重價內，實際槓桿僅得2至3倍，而不少引伸波幅都升至50%水平。除非小米每日升1成，否則投資者現價買Call輪，會面對「貴買平賣」的情況。

牛證值博率高

故此，既然要以小博大，現價其實買小米牛證仲值博，至少可撇除引伸波幅的顧慮。市場上亦有不少聰明資金，近日由收回價較遠的牛證，換入貼價牛，一般槓桿達4至5倍，比輪證更高。

其實現價仲買小米，都不難否認多少有些冒險精神。小米一手入場費約4,330元，但短綫再博上去的升幅，其實未必好多。若買牛證，舉例小米牛 （63853） ，一手入場費1000蚊都唔駛，槓桿有4.7倍，只要小米升少少，牛證升幅亦隨之擴大。當然謹記牛熊證只宜小注怡情，亦有收回價的風險。但買少少牛證，同小米一戰決高下，總好過高追變長揸，錯失其他賺錢機會。

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編輯：江麗琦