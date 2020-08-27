  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 15:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

加入僅數個月　TikTok行政總裁Kevin Mayer宣布離職

環球政經 15:03 2020/08/27

分享：

社交短片平台TikTok行政總裁Kevin Mayer任職僅數個月便離職。在六月時，Kevin Mayer由迪士尼過檔至抖音海外版—TikTok擔任行政總裁外，也成為TikTok母企字節跳動的COO（首席運營官）。

相關文章：【TikTok】字節跳動投資者欲收購TikTok？

相關文章：【TikTok】正式起訴美國政府　「我們別無選擇」

據CNBC報道，Kevin Mayer在致員工的信內提及，由於在最近幾周隨著政治環境急劇變化，辰重新審視企業架構，他經過深思熟慮後，決定離開公司。「在這種背景下，我要懷著一顆沉重的心情讓大家知道，我決定離開公司。」另一方面，總經理Vanessa Pappas將臨時接替為臨時行政總裁一職。

TikTok日前被美國總統特朗普（Donald Trump）指為危害國家安全的軟件，並要求在9月15日前完成出售交易，否則該程式可能會在美國被禁用。而TikTok一直否認指控，並表示其美國用戶數據存儲在該國，並在新加坡進行備份。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

##緊貼更多理財資訊按此

責任編輯：黎淑雯

編輯 行政 特朗普 軟件 政治 抖音
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【新股IPO】農夫山泉9633熱爆　抽幾多先能穩獲一手？
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前 不可不知的5件事
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【Vanguard】領航撤出香港零售市場 業界: 散戶教極都唔識人地咪走
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　7大驚人數據 估值咁貴有原因
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買
【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買