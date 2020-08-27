加入僅數個月　TikTok行政總裁Kevin Mayer宣布離職

社交短片平台TikTok行政總裁Kevin Mayer任職僅數個月便離職。在六月時，Kevin Mayer由迪士尼過檔至抖音海外版—TikTok擔任行政總裁外，也成為TikTok母企字節跳動的COO（首席運營官）。

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據CNBC報道，Kevin Mayer在致員工的信內提及，由於在最近幾周隨著政治環境急劇變化，辰重新審視企業架構，他經過深思熟慮後，決定離開公司。「在這種背景下，我要懷著一顆沉重的心情讓大家知道，我決定離開公司。」另一方面，總經理Vanessa Pappas將臨時接替為臨時行政總裁一職。

TikTok日前被美國總統特朗普（Donald Trump）指為危害國家安全的軟件，並要求在9月15日前完成出售交易，否則該程式可能會在美國被禁用。而TikTok一直否認指控，並表示其美國用戶數據存儲在該國，並在新加坡進行備份。

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責任編輯：黎淑雯