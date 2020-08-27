【疫市營商】雀巢拓網銷eShop　一站式購旗下產品

▲ 雀巢香港總經理鍾美玲表示，健康食品市場潛力大，未來會因應消費者需要，考慮推出餅乾類健康零食、非乳製品飲料等。

人人在家抗疫，網購蔚然成風，使宅經濟成新常態。全球最大包裝食品企業雀巢（Nestlé）於今年7月推出網購平台eShop，提供一站式選購食品服務，藉此吸納慣於綫上消費的客戶，在疫市中開拓新銷售渠道。

近年社交媒體發展蓬勃，造就電商火速興起，消費者即使足不出戶，輕按一鍵就能買得心頭好。雀巢香港總經理鍾美玲表示，早在去年底，公司便開始籌組網店專案小組，「當時覺得綫上購物將是大趨勢，市場銷售亦需要一個新模式，遂找來不同部門、共10多名同事合力開設網店。」

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逾140款產品 擴銷售渠道

今年5月eShop試業，惟僅開放予員工使用，至上月中才正式開業。網站包羅雀巢旗下寵物食品、嬰幼兒營養食品、食品及飲品等，逾140款產品。面對新冠肺炎疫情重挫經濟，零售業成重災區，餐廳食肆生意受重擊，她直言，「雀巢作為本地最大的食飲品供應商，業務難免受影響，惟某些種類商品的銷情，卻錄得可觀的增長。」

最熱銷的是家庭式食物。「例如百福豆品類增長特別好，可能市民減少外出用膳，選擇下廚煮飯，單月整體市場營業額增幅曾高達30%；在家工作亦帶動咖啡需求，網店開張也趁機推出優惠套裝。」

她指出，疫情促使更多人改變消費模式，為提高eShop競爭力，雀巢現時也正探討與非食品品牌或外賣平台的合作空間，希望達至雙贏局面。

疫情導致百業蕭條，健康食品需求卻持續攀升。她表示，留意到消費者搜索健康資訊時，態度較以往積極，「不論打工仔抑或學生，閒時都愛吃小食，但年輕一代重視生活質素，追求更健康的選擇。」

▲ 雀巢早前推出FITNESS高纖輕小食系列，由燕麥、小麥、藜麥等全穀物組成，並採用烘烤製作，以減少脂肪及膽固醇含量。（受訪者提供圖片）

健康食品好賣 推全穀小食

健康食品市場商機大，雀巢早前就推出FITNESS高纖輕小食系列，包括高纖脆片小食及綜合堅果，由燕麥、小麥、藜麥等全穀物組成，並採用烘烤製作，以減少脂肪及膽固醇含量。另特意引入植物性（Plant-based）飲品，在高纖植物特飲Smoothie中，用上糙米薑黃、紅薏仁合桃等養生食材製作。她稱，未來將繼續觀察消費者口味，推出迎合市場需求的食品。

記者：姚慧儀