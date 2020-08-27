  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 14:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】雀巢拓網銷eShop　一站式購旗下產品

商業 13:25 2020/08/27

分享：

雀巢香港總經理鍾美玲表示，健康食品市場潛力大，未來會因應消費者需要，考慮推出餅乾類健康零食、非乳製品飲料等。

人人在家抗疫，網購蔚然成風，使宅經濟成新常態。全球最大包裝食品企業雀巢（Nestlé）於今年7月推出網購平台eShop，提供一站式選購食品服務，藉此吸納慣於綫上消費的客戶，在疫市中開拓新銷售渠道。

近年社交媒體發展蓬勃，造就電商火速興起，消費者即使足不出戶，輕按一鍵就能買得心頭好。雀巢香港總經理鍾美玲表示，早在去年底，公司便開始籌組網店專案小組，「當時覺得綫上購物將是大趨勢，市場銷售亦需要一個新模式，遂找來不同部門、共10多名同事合力開設網店。」

【疫市營商】人造肉商機大　雀巢擬年內於中國推有關産品

千金難買環保塑料　雀巢買再造塑膠也捱「炒價」？

逾140款產品　擴銷售渠道

今年5月eShop試業，惟僅開放予員工使用，至上月中才正式開業。網站包羅雀巢旗下寵物食品、嬰幼兒營養食品、食品及飲品等，逾140款產品。面對新冠肺炎疫情重挫經濟，零售業成重災區，餐廳食肆生意受重擊，她直言，「雀巢作為本地最大的食飲品供應商，業務難免受影響，惟某些種類商品的銷情，卻錄得可觀的增長。」

最熱銷的是家庭式食物。「例如百福豆品類增長特別好，可能市民減少外出用膳，選擇下廚煮飯，單月整體市場營業額增幅曾高達30%；在家工作亦帶動咖啡需求，網店開張也趁機推出優惠套裝。」

她指出，疫情促使更多人改變消費模式，為提高eShop競爭力，雀巢現時也正探討與非食品品牌或外賣平台的合作空間，希望達至雙贏局面。

疫情導致百業蕭條，健康食品需求卻持續攀升。她表示，留意到消費者搜索健康資訊時，態度較以往積極，「不論打工仔抑或學生，閒時都愛吃小食，但年輕一代重視生活質素，追求更健康的選擇。」

雀巢早前推出FITNESS高纖輕小食系列，由燕麥、小麥、藜麥等全穀物組成，並採用烘烤製作，以減少脂肪及膽固醇含量。（受訪者提供圖片）

健康食品好賣　推全穀小食

健康食品市場商機大，雀巢早前就推出FITNESS高纖輕小食系列，包括高纖脆片小食及綜合堅果，由燕麥、小麥、藜麥等全穀物組成，並採用烘烤製作，以減少脂肪及膽固醇含量。另特意引入植物性（Plant-based）飲品，在高纖植物特飲Smoothie中，用上糙米薑黃、紅薏仁合桃等養生食材製作。她稱，未來將繼續觀察消費者口味，推出迎合市場需求的食品。

記者：姚慧儀

相關文章

【疫市營商】雪糕品牌搶夏日商機　Dreyer's和雀巢即日起有優惠
2020/05/01
【疫市營商】雪糕品牌搶夏日商機　Dreyer's和雀巢即日起有優惠
千金難買環保塑料　雀巢買再造塑膠也捱「炒價」？
2020/01/17
千金難買環保塑料　雀巢買再造塑膠也捱「炒價」？
雀巢312億售美國雪糕業務　明年首季完成
2019/12/12
雀巢312億售美國雪糕業務　明年首季完成
雀巢首推檸檬茶雪條售12元
2019/09/16
雀巢首推檸檬茶雪條售12元
零售 疫情 養生 商品 網購平台 在家工作 咖啡 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【營商信心】港製輸美產品需轉標籤　分析師：未必是最影響營商環境的因素

下一篇文章

【虛擬保險】Bowtie疫市彈起　針對市場缺口縫隙中尋商機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】恢復晚市堂食至9時　餐飲業：料7成餐廳周五重開
【限聚令放寬】恢復晚市堂食至9時　餐飲業：料7成餐廳周五重開
【品牌有段故】農夫山泉IPO反應熱烈　品牌憑兩大營銷策略取勝
【品牌有段故】農夫山泉IPO反應熱烈　品牌憑兩大營銷策略取勝
【限聚令放寬】酒吧繼續停業　業界：持餐廳牌酒吧可營業不公平
【限聚令放寬】酒吧繼續停業　業界：持餐廳牌酒吧可營業不公平
【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力
【口罩供應】日本將解除口罩高價轉賣禁令　未來提高國內生產力
【港版健康碼】邱騰華：與8至10個國家探討旅遊氣泡　包括日本、泰國
【港版健康碼】邱騰華：與8至10個國家探討旅遊氣泡　包括日本、泰國
【泰國解封】10月起准外國遊客入境　須留布吉隔離至少14天
【泰國解封】10月起准外國遊客入境　須留布吉隔離至少14天