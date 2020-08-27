【業績】中海油服半年多賺76%不派息 下半年保持作業量「存活下去」

▲ 中海油服去年多賺76%，不派息。

中海油田服務 （02883） 中期純利按年升76.17%至17.14億元（人民幣，下同），收入按年增長6.99%至145.11億元，每股基本盈利0.36元，不派息。董事長兼首席執行官齊美勝指，展望下半年，公司的作業量將延續上半年的態勢，主要集中在鑽井板塊、油田生產板塊和油田技術板塊。

齊美勝表示，目前國際油服行業形勢惡化，很多同業面臨破產、債務重組、低價出售資產等狀況。由於國家能源安全戰略為油氣開發提供技術平台支持，相信中海油服有很好的發展。與國際同業競爭中，在下半年保持作業量、「存活下去」是公司未來的機會和優勢。

中海油服中午收市挫3.23%，報價6.29港元，成交9420萬港元。

拓新能源領域 海上風電工程進入裝機階段

中海油服開拓新能源領域，齊美勝指出，公司在該領域發揮既有技術和行業優勢，海上風電工程項目進入裝機建設階段及即時勘探，可燃冰業務還在試驗階段。

他續言，去年投資的12條LNG動力守護供應船將於年底陸續投產，一直持續到明年上半年，料短期內無須增加融資，如果運營達到預期目標，考慮加大融資渠道。

維持全年資本開支目標不變

中海油服上半年資本開支9.4億元，按年削減6.2%。齊美勝解釋，上半年削減資本開支主要受疫情影響，但公司仍維持全年資本開支目標。年初公司公布2020年集團戰略指引，預計全年資本開支為48億元。

上半年，中海油田服務共運營和管理56座平台，其中30座在中國海域作業，12座在挪威、英國、墨西哥、印尼等國際地區作業，12座平台正在待命，2座正在船廠修理。期內鑽井平台作業日數為7,662天，按年增10.8%，平台日曆天使用率受半潛式鑽井平台作業減少影響，按年減少0.4個百分點至76.2%。自升式鑽井平台作業5,985天，增加808天；半潛式鑽井平台作業1,677天，減少59天。

船舶服務業務的自有船隊共作業15,541天，增加103天，日曆天使用率按年增加2.2個百分點至97.0%，其中油田守護船、平台供應船、多用船、修井支持船工作量及使用率有所增加。此外，受中國市場需求增加影響，外租船舶數量增加，作業量有所增長，共作業9,221天，按年增幅35.5%。

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記者：陳華