【零售寒冬】永嘉半年轉蝕1.7億不派息 料運動服生產業務續虧損

▲ 永嘉上半年轉蝕1.7億元，去年同期則錄得盈利2764.2萬元。

經營「D-mop」以及「J-01」等的永嘉集團 （03322） 受新冠肺炎疫情以及包括e.dye業務的一 次性非現金減值的影響，上半年轉蝕1.7億元，去年同期則錄得盈利2764.2萬元，不派中期息，去年同期派1仙。永嘉表示，疫情可能對集團訂單及銷售造成的影響仍然極不明朗，現已竭盡所能削減成本以保存營運資金，包括但不限於申請政府補貼、社會保障金減免、與業主磋商減租、調整廠房運作模式及員工人數、實行員工無薪假及全體董事暫時減薪30%。

期內，收益按年減少13.4%至19.6億元。永嘉指，疫情下，實體店舖暫時關閉，店舖人流減少及消費氣氛不振，令高級時裝零售業務的銷售下跌所致。

上半年運動服生產業務收益微跌2.8%至12.4億元，公司指，今年餘下時間，運動服市場前景不明，業務將缺乏攀升動力，根據主要客戶最新訂單預測，估計運動服生產業務全年收益將錄得減幅約20%。公司又預測，依靠調整運作模式節省的成本可能不足以填補收益下跌造成的毛利損失，因此，料業務下半年將進一步錄得虧損，公司將繼續暫停發展旗下越南永隆新廠房。

上半年毛利率按年跌8.3個百分點至22.2%，主要是由於提高零售折扣刺激顧客消費，令高級時裝零售業務毛利變差所致。

作為成本削減措施一部分，永嘉撤出e.dye業務，產生一次性非現金減值7380萬元。e.dye業務於8月20日出售。

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編輯：袁諾曦