俄羅斯機構遭美國制裁 有份研發全球首款註冊疫苗

俄羅斯的新型冠狀病毒疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），早前率先在俄羅斯註冊，成為全球首款註冊新冠疫苗。惟有份進行研發的俄羅斯科研機構，旋即被美國制裁，美方稱有關機構涉研究生化武器。

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美國商務部將5間俄羅斯研究機構列入制裁名單，包括有份研發新冠疫苗的俄羅斯國防部研究院（Defence Ministry's Research Institute），指稱有關機構正研究生化武器。遭受制裁，意味會被美國政府限制貨物出口。

史普尼克5號由國防部研究院及總部位於莫斯科的Gamaleya Research Institute合作研發，8月11日正式在俄註冊，俄方再三強調疫苗安全，但西方國家普遍質疑，認為疫苗未經大型測試，效用難確認。

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俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）旋即回應，稱對美國制裁感困惑，指美國無提供任何證據，並使用「有合理原因相信（there is а reasonable cause to believe）」等含糊字眼。

安托諾夫強調，俄方全面遵守有關銷毀化武庫存的義務，並獲禁止化學武器組織（OPCW）確認，促請美國不要再尋找不存在的問題。

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責任編輯：林建忠

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