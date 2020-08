俄羅斯機構遭美國制裁 有份研發全球首款註冊疫苗

俄羅斯的新型冠狀病毒疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V),早前率先在俄羅斯註冊,成為全球首款註冊新冠疫苗。惟有份進行研發的俄羅斯科研機構,旋即被美國制裁,美方稱有關機構涉研究生化武器。

環時力撐華大基因新冠試劑 質疑瑞典抗疫不力轉移視綫

【新冠肺炎】墨西哥逾1300名醫護殉職 當局擴大檢測範圍

美國商務部將5間俄羅斯研究機構列入制裁名單,包括有份研發新冠疫苗的俄羅斯國防部研究院(Defence Ministry's Research Institute),指稱有關機構正研究生化武器。遭受制裁,意味會被美國政府限制貨物出口。

史普尼克5號由國防部研究院及總部位於莫斯科的Gamaleya Research Institute合作研發,8月11日正式在俄註冊,俄方再三強調疫苗安全,但西方國家普遍質疑,認為疫苗未經大型測試,效用難確認。

【美國大選】特朗普質疑拜登辯論表現突飛猛進 懷疑有服藥

【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗

俄羅斯駐美大使安托諾夫(Anatoly Antonov)旋即回應,稱對美國制裁感困惑,指美國無提供任何證據,並使用「有合理原因相信(there is а reasonable cause to believe)」等含糊字眼。

安托諾夫強調,俄方全面遵守有關銷毀化武庫存的義務,並獲禁止化學武器組織(OPCW)確認,促請美國不要再尋找不存在的問題。

【新冠疫苗】特朗普擬為勝選速推疫苗 專家斥危險

【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產

責任編輯:林建忠

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726!立即訂閱