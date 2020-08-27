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【新股IPO】農夫山泉孖展熱爆 新股熱潮成港股催化劑?

即市財經 15:08 2020/08/27

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港股新股市場再升溫，農夫山泉 （新上市編號：09633） 孖展暫時已超過1,600億元，反應熱爆。隨着「重頭戲」螞蟻集團招股預期下月上演，勢將新股熱潮進一步推至高峰。早前新股熱潮帶旺港股，今次料港股仍可受惠。

農夫山泉一股難求 螞蟻料更火爆

農夫山泉招股一開已反應熱爆，有望衝刺今年凍資王。農夫山泉目前孖展已超購288倍，最終字數必定更高，勢必一手難求，有業界更認為，抽60手未必穩中一手，可能要抽100手才穩中一手。

相關文章：【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展暫錄逾1688億超購約288倍、傳上限定價（第三版）

農夫山泉掀起新一輪的新股熱，不過相信僅是今輪熱潮的起步。市傳A+H集資約300億美元的螞蟻集團，預計下月招股，市場早已嚴陣以待，預期迎來更火爆的招股反應。市場亦相信，近日的資金流入亦是為螞蟻招股作準備。

新股熱潮帶旺股市氣氛，加上吸引資金流入本港，料可推動港股。港股在6月中亦曾出過一輪新股熱。當時中概股回流，網易 （09999） 及京東 （09618） 相繼上市，加上生物科技新股熱爆，推進新股熱潮升溫。

相關文章：【新股IPO】康基首掛倍升未算最勁？ 回顧上半年新股表現

網易京東招股掀熱潮 港股6月走高

於6月18日上市的京東，獲39萬人認購，凍資額逾2,800億元。到6月底，醫療設備新股康基醫療 （09997） 更獲41.3萬人認購，凍資額逾3,000億元，成為今年新股「凍資王」。

 

 

新股熱潮推升港股氣氛，港股於5月底的底位反彈，並加上A股現大牛市推升港股，令港股升勢延至7月。

期間京東及康基的巨額凍資，亦未對港股添壓。期間資金持續流入本港，為港添動力，於6月及7月份，港滙續強，金管局分別接錢370億及540億港元。

現時新股熱剛升溫，預期「重頭戲」螞蟻集團招股將至，市場早預期資金將流入本港。日前金管局再接6.4億元後，本港銀行體系結餘增至1,900億元。隨着更多資金流入本港，料為港股添動力。

責任編輯：錢家鋒

農夫山泉（09633） 香港股票 香港金融管理局 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 康基醫療（09997）

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