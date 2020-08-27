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【港股追蹤】飛上枝頭變鳳凰　6位數字先買到一手藥明？

股樓投資 12:50 2020/08/27

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市場今日聚焦業績遠超預期的準藍籌小米集團（01810），其實另一隻下月晉身成為恒指成分股的藥明生物（02269），表現同樣精彩，股價本周累升超過10%，更連續兩日技術上出現大陽燭，今日早市曾高見200元的歷史新高，中午收報197.8元，升9.3元，或4.9%。

恒指公司本月中公布指數季度檢討結果，藥明被納入的確令不少市場人士感到意外，不過這個意外卻令到股價獲資金流入，自公布染藍消息至今（本月14日收市後公布），股價已累升超過20%。

相關文章:【小米業績】半日抽升13%　大行全綫提高目標價

此外，集團上周公布的中期業績，亦同樣符合市場預期，上半年收入按年增長21%至19.44億元人民幣，純利更按年大增近64%，至7.36億元人民幣，保持強勁增長。

股份績後亦獲多間大行睇好，其中瑞信預料集團下半年表現會有強勁復甦，提升股份目標價至195.3元，評級維持「跑贏大市」，但沒想到報告發表短短一個星期，這個目標價已輕鬆升穿。

而里昂則指出，公司上半年收入及經調整盈利超出該行的全年預測。故上調目標價逾10%，至220.9元，重申「買入」投資評級。

同樣給予逾200元目標價的尚有摩根士丹利，該行認為藥明將受惠與新冠肺炎疫情相關的研發增長，積壓的服務工作亦大增至今年6月的57.7億美元，大幅提升股份目標價，由130.6元，升至210元。

值得留意的是，藥明去年底收報98.65元，以今日午市收市價計算，股份在不足9個月內，已成為今年的倍升股，走勢凌厲，每手500股計，未計手續費已需要9.89萬元，買一手也絕非容易負擔。相信在股份下月染藍前，資金仍有機會流入股份炒作，200元大有機會只是股價的一個里程碑。

 

記者：葉志偉

 

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