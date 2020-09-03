【港版納指】恒生科技指數ETF3032周五登場　入場費約1500元、每單位定價參考指數千分之一（第四版）

▲ 南方東英恒生科技指數ETF（03033）周五（28日）掛牌，帶動恒生科技指數向上發力。

「港版納指」之稱的恒生科技指數推出後，恒生科技指數ETF陸續推出，由恒生投資管理推出的恒生科技指數ETF （03032） 周五（4日）掛牌。恒生投資管理最新公布，3032首次發行價格參照同日指數收市水平的千分之一。該行指，3032在9月2日完成首次發行，以當日恒生科指報7909.4點，3032每單位港幣7.9094元，一手基金單位為200個，即3032每手入場費1582元。

隨恒生科技指數周四回吐逾200點，以恒生投資管理上述的價格原則，3032最新合理價值約7.706元，大量每手入場費為1541元。

恒生投資管理的3032，是繼「南方恒生科技ETF （03033） 」、「華夏恒生科技ETF （03088） 」後，市面第三家同指數ETF。

三家「港版納指」ETF登場，一文看清3033、3088、3032的主要分別，詳情可看【下一頁】

恒生投資：旗下ETF開支、偏離可優勝

董事兼行政總裁李佩珊上周公布發行3032時稱，ETF具分散投資的特性，可助不太熟悉每一科技個股的投資者參與。

與同業推出的產品比較，李佩珊指，恒生投資管理在ETF管理經驗，且通常能提供較同類型ETF較低的開支比率和指數跟蹤偏離度，旗下恒生科技指數ETF的全年經常開支比率約0.87%、估計偏離度約-0.94%左右。她續指，當市場有更多同類指數產品，可帶起更多關注。

對於產品資產規模，李佩珊表示，需要時間逐步增加，但旗下恒指ETF （02833） 、恒生中國企業ETF （02828） 資產約470億元、220億元，有信心恒生科指ETF都能有長足增長。

以3033的產品資料概要作參考，南方東英預計產品全年經常開支比率1.49%、估計偏離度約-2%。

恒生科指處歷史新高 恒生投資：不覺得有泡沫

恒生科技指數近期屢創新高，即使今日回吐2.57%，指數仍較恒生投資管理上周公布推出產品時為高。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝當時指，雖然恒生科指波動大於恒生指數等大型指數，但不會以泡沫形容指數，認為恒生科指成份股未來12個月盈利增長預測約29%，較納斯達克100指數的24%為高，也遠遠大於現有恒指的6%、標普500的13%，個股情況或較多變化，但全球資金都在追逐增長行業，科技指數風險回報吸引，「（指數）升幅會唞一唞不出奇，但上升趨勢明顯」。

（第二版加入恒生投資管理公司內容，第三版更新3032獲批，第四版更新3032最新發行價）

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記者：麥德銘、袁諾曦