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【港版納指】恒生科技指數ETF明登場 科指半日大升4%

即市財經 12:31 2020/08/27

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南方東英恒生科技指數ETF（03033）周五（28日）掛牌，帶動恒生科技指數向上發力。

有「港版納指」之稱的恒生科技指數推出剛滿一個月，首隻恒生科技指數ETF，南方東英恒生科技指數ETF （03033） 率先於周五（28日）掛牌上市，恒生科技指數未有隨大市向下，一直向上發力，試衝8月初高位7588點，半日升4%或290點，中午收報7565點，成交額302億元。

眾安在綫 （06060） 半日大漲13%，暫為表現最好的成份股，業績勝預期的小米 （01810） 亦漲13%，微盟 （02013） 升逾7%，金蝶 （00268） 及金山軟件 （03888） 均升逾6%。

美團 （03690） 升4.7%，騰訊 （00700） 升1.4%，京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 升1.3%及0.9%。

南方東英恒生科技指數ETF （03033） 入場費為1,800元，即每基金單位價格約9元，3033經常性開支比率為1.49%，估計追綜偏離度約2%，擬每年12月派息。

另外，市場消息指，恒生資產管理、華夏基金（香港）都在爭取推出恒生科指ETF，惟兩家公司暫未披露推出相關產品。

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編輯：袁諾曦

香港股票 ETF 金山軟件（03888） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 恒生科技指數

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